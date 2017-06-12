Вороненкова нашли живым

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве два месяца назад, обнаружили живым. Экс-коммунист якобы появился на одной из улиц Тель-Авива.

"Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один", – сообщила завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева.

При этом женщина даже не попыталась выяснить, настоящий ли перед ней Вороненков или же его двойник. "Следить я за ним не стала, просто очень удивилась и пошла дальше", – отметила Дунаева.

Между тем, журналисты полагают, что слова Дунаевой вполне могут оказаться правдой. Так, Eg.Ru, считает, что при современных технологиях положить в гроб вместо Вороненкова могли кого угодно. Этим, кстати, и объясняется приподнятое настроение Марии Максаковой во время похорон. Певица не могла сыграть скорбь, так как знала, что ее муж жив.

Нашлось и объяснение, почему экс-депутат направился именно в Израиль. Во-первых, там находятся лучшие в мире клиники пластической хирургии. Во-вторых, Израиль приветствует смену новыми гражданами своего имени и фамилии. В-третьих, евреев охотно принимают в США и Германии. В пользу данного предположения говорит и покупка Максаковой недвижимости в Мюнхене.

Незадолго до гибели экс-депутата появились слухи о том, что бывшие подельники собираются убрать Дениса Вороненкова. Возможно, эта информация и вынудила мужа Максаковой разыграть собственную смерть.

Как писали Dni.ru, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в экс-депутата несколько раз – раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Он был похоронен 25 марта на Зверинецком кладбище в украинской столице.