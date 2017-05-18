Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова

Вдова убитого в марте в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова решила опровергнуть появившиеся недавно сведения об отсутствии у ее мужа диплома о высшем образовании. На свой странице в Facebook она выложила скрины документа.

Максакова опубликовала сообщение, где выложила два скрина, на которых изображены диплом и выписка из зачетно-экзаменационной ведомости. Из них следует, что Вороненков в 1990 году поступил в Петрозаводский государственный университет.

Однако вместо вуза в Карелии экс-депутат Госдумы окончил в 1996 году Рязанский госуниверситет имени С.А. Есенина. "Решением государственной экзаменационной комиссии от 1 февраля 1996 года Вороненкову Д.Ю. присвоена квалификация юрист", – значится в представленном Максаковой на всеобщее обозрение дипломе. Вопрос об образовании беглого парламентария был поднят в ходе следствия, когда правоохранительные органы обнаружили несовпадения в биографии бывшего депутата.

Следствие выяснило, что в 1995 году Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного училища. Сделал он это после окончания местного университета, в котором проучился всего лишь несколько месяцев. Как рассказывал экс-депутат, он был следователем и помощником прокурора.

При этом в Рязани подтвердили, что Вороненков действительно получил у них диплом, однако выдан он был на основании справки об окончании Петрозаводского государственного университета. Однако там заявили, что Вороненков у них не учился. "Были проверены архивные фонды Петрозаводского государственного университета, а также его филиалов. Имя Дениса Вороненкова не числится", – процитировали в РИА Новости пресс-службу вуза.





Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и через несколько часов скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство и незаконный оборот оружия".

