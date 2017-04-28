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Максакова отбирает наследство у детей Вороненкова

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Мария Максакова решила биться до последнего за наследство Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Оперная дива надеется, что в суде несметные богатства, записанные на его детей, будут перераспределены.
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Недавно стало известно, что Максакова осталась без многомиллионного наследства Вороненкова. Имущество убитого в Киеве мужчины досталось его первой семье: бывшей жене Юлии и детям – 19-летнему Николаю и 16-летней Ксении.

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 Мария Петровна Максакова-Игенбергс

Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

Именно первая семья экс-депутата получила наследство, которое оценивается примерно в миллиард рублей. На нее и детей от первого брака были записаны дома, офисные центры, квартиры и земли Вороненкова. Журналисты считают, что это связано с тем, что он еще при жизни опасался конфискации недвижимого имущества.

Максакову такое положение вещей не устроило. Мария верит, что через суд все еще удастся изменить в пользу их общего с Денисом сына Ивана.

"Процесс открыт, я надеюсь на благоразумие судейского корпуса. Потому что абсолютно все Юлей нажито благодаря тому, что она просто находилась в браке. Добытчиком и единственным источником доходов всегда был Денис", – подчеркнула вдова экс-депутата.

Максакова посвятила журналистов в детали дела. "Из того, что на сегодняшний день принадлежит Юле, суд все должен выделить в наследственную массу, поскольку таков закон (половина того, что ею приобретено в браке является супружеской долей Дениса, которая должна быть разделена между его детьми), тут даже нет возможности для маневра", – цитирует оперную певицу сайт "Комсомольская правда".

Мария желает, чтобы ради нее сделали исключение и пересмотрели то, что ушло не бывшей жене Вороненкова, а другим родственникам. "То, что записано на детей и ее родителей – вот в этом будет некий судебный прецедент, тут какое-то решение судьи будут принимать. Я надеюсь, что они здраво взвесят все обстоятельства и примут адекватное и взвешенное решение", – заявила артистка, воспитывающая младшего сына депутата.

Ранее Юлия Вороненкова планировала в судебном порядке потребовать передачи квартиры бывшего супруга их дочери Ксении Вороненковой. Спустя несколько дней после обращения вдове экс-депутата пришлось забрать заявление в связи со смертью ответчика. 

"Я об этом узнала уже после его гибели. Я вообще не понимала, что это за иски, о чем еще можно с судиться с Денисом. Он ее привез из Рязани, забрал оттуда ее родителей, которые раньше очень скромно жили. Юля никогда не работала, ни копейки не заработала сама. Она притворялась дизайнером, а Денис ей это хобби оплачивал", – рассказала об оппонентке Максакова.

Мария считает, что Юлия не выполнила своих обязательств перед бывшим мужем. "Думаю, она очень меркантильный человек, не хочет упустить ни копейки. Конечно, у него были с ней совершенно другие договоренности о том, на кого и как она должна была переписывать эти квартиры. Но она просто этого не сделала", – выдвинула обвинение Максакова.

Мария прояснила ситуацию, как так оказалось, что Вороненков все оставил первой жене. "Он ничего не переписывал, – заверила исполнительница. – Это имущество и так было записано на нее, на их детей, на родителей бывшей жены Дениса. По сути, оно было совместно нажито в том браке".

Бывший депутат пытался вернуть свое имущество, но не успел. "Юля такой человек, который примерил на себя маску страдалицы. Она все время болеет – у нее то почки, то давление, то еще что-то. То есть она давит, таким образом, на жалость, – разоблачила соперницу Максакова. – Каждый раз, когда Денис поднимал тему раздела имущества, Юля говорила: "Не могу доползти до нотариуса, так плохо себя чувствую".

Автор: Елена Алешина28 апреля 2017, 21:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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