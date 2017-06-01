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Общество

Следователи раскрыли подробности убийства Немцова

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
На заседании суда по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова представители гособвинения в подробностях рассказали о расследовании преступления. Оказывается, стражи порядка знали имена убийц задолго до получения их признательных показаний.
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Прокурор Мария Семененко заявила, что среди обвиняемых "лишних на скамье подсудимых точно нет". При этом она подчеркнула, что в зале суда не хватает, например, находящегося в бегах подельника Руслана Мухудинова.

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Представитель обвинения сообщила, что после обработки свидетельских показаний следователи проследили траекторию движения белого седана "ЗАЗ Сенс", на котором 27 февраля 2015 года скрылись убийцы Бориса Немцова. Стражи порядка обнаружили, что двое людей бросили автомобиль в районе Нового Арбата.

После этого следователи обнаружили, что неизвестные на этом же автомобиле следили за внедорожником политика и неоднократно находились рядом с его домом. Также с помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что в день убийства похожие на них люди находились у входа в ГУМ.

"В 21:54 в девятый подъезд ГУМа зашел высокий мужчина очень похожий на того, который выходил из Трубниковского переулка, где была брошена машина", – рассказала прокурор. По ее словам, следствие сделало вывод, что киллеры следили за Борисом Немцовым, когда он был в кафе со спутницей Анной Дурицкой. В связи с этим для идентификации преступников стражи порядка запросили детализацию абонентских номеров, которые работали 27 февраля 2015 года в районе торгового центра.


Обнаруженные мобильные номера преступников были зарегистрированы на несуществующих лиц. Тем не менее, в другие дни в один из телефонов киллеров вставлялась сим-карта, оформленная на Шадида Губашева. Следователи зафиксировали, что этот номер использовался на следующий день после убийства в аэропорту "Внуково".

"Следователи запросили информацию о том, какие рейсы вылетают из "Внукова" и есть ли среди улетевших Губашев. И такой был. Рейс Москва-Грозный в 14:30. Есть улетевший Губашев. Но не Шадид, а Анзор", – пояснила Марина Семененко.

Она отметила, что на камерах с видеонаблюдения удалось разглядеть обнаруженных в день убийства киллеров, которыми оказались Беслан Шаванов и Анзор Губашев. Также следователи обнаружили Руслана Мухудинова – подельника подозреваемых, который проводил до аэропорта на Mercedes.

По данным следствия, на операцию по убийству Бориса Немцова было потрачено много денег. В частности, киллеры ежемесячно платили около 60 тысяч рублей за аренду жилья на Веерной улице, а также они купили жилплощадь на той же улице за 19 миллионов рублей. Кроме того, крупная сумма ушла на покупку автомобиля, на котором передвигались преступники.

"Первоначальные признательные показания Заура Дадаева и Анзора и Шадида Губашевых, которые они давали – это всего лишь подтверждение фактов, которые установили следователи", – отметила прокурор. По ее словам, они лишь раскрыли неизвестные следствию детали убийства – такие как пистолет, из которого убили Бориса Немцова, и количество произведенных из него выстрелов.

Автор: Олег Шивалов1 июня 2017, 20:18
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