Москвичей пригласили на фестиваль "Времена и эпохи"

Сегодня, 1 июня в Москве открылся масштабный фестиваль "Времена и эпохи". Его хозяева – реконструкторы исторических событий, а участником может стать любой житель и гость российской столицы.

Фестиваль проходит в Москве в седьмой раз. Раньше его организаторы ограничивались показом исторических реконструкций в Коломенском и еще на двух-трех площадках, сейчас действо развернется в 30 городских районах. В 12 разных эпох – от Железного века до Крымской войны 1853-1856 годов – можно будет перенестись из Москвы XXI века.

Открылся фестиваль с прибытия на Рижский вокзал старинного поезда на угольной тяге. Под музыку из него вышли 70 реконструкторов, представляющих разные эпохи. Зрители увидели римских легионеров I века, норвежцев VIII века, русских дворян XIX века, ирландских офицеров начала XX века и многих других персонажей ушедших эпох.

На каждой из 30 площадок фестиваля разместятся лагеря реконструкторов. В этом году на фестиваль приехали шесть тысяч человек из более чем 20-ти стран. Смысл "Времен и эпох" – максимально вовлекать гостей в фестивальный процесс. На каждой площадке можно пообщаться с реконструкторами, узнать необычные подробности из жизни эпохи, научиться ремеслам и играм минувших времен.





В парке Царицыно 2 июня пройдет театрализованное представление времен Екатерины Великой. Там же разобьют свой лагерь "солдаты Петра I". Они воссоздадут сражения XVIII века, покажут воинское искусство того времени. 4 июня на Тверском бульваре соберутся все иностранные участники фестиваля. Они представят эпохи античности, средневековья, периоды Первой и Второй мировых войн.

9 июня "Времена и эпохи" приглашают всех жителей Москвы на Чистопрудный бульвар и Севастопольский променад. Здесь можно будет перенестись в курортный город конца XIX – начала XX века, увидеть первые фотографии Севастополя и то, как восстанавливался город после Крымской войны.





Бульварное кольцо Москвы на дни фестиваля превратится в своеобразную "линию времени". На Петровском бульваре будет выстроена самая длинная цепочка из солдатиков. Это событие планируют внести в книгу рекордов России. На Тверском бульваре посетителей встретят команды реконструкторов со всего мира. Здесь расположатся клубы и индивидуальные участники из России, Италии, Сербии, Польши, Словакии и пр. Горожане смогут посетить школу фехтования, увидеть охотничьих птиц и купить сувениры в исторических торговых рядах.

Для участников фестиваля предусмотрен конкурс, по итогам которого жюри выберет лучшие исторические проекты и вручит их создателям призы. Призовой фонд составит 9 миллионов рублей. Выставку проектных работ, вышедших в финал, можно будет увидеть на Тверском бульваре.





Завершится фестиваль 12 июня, в день России на Тверской улице, где реконструкторы обещают продемонстрировать москвичам масштабное представление с самыми зрелищными историческими фрагментами от Дьяковской культуры до конца Второй мировой войны. Двигаясь по улице, горожане пронесутся через основные события истории, в том числе увидят значимые победы и достижения нашей страны.

В 2016 году организаторы фестиваля стали лауреатами премии Москвы в номинации "Туризм". Смотр также получил премию интернет-портала KudaGo, как лучший городской фестиваль.



