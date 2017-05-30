Москвичей пригласили в прошлое

Организаторы фестиваля "Времена и эпохи" пригласили всех желающих абсолютно бесплатно прокатиться на ретро-поезде. Единственное условие – исторический костюм.

2 июня сто человек в исторических костюмах смогут проехать на ретро-поезде от Рижского вокзала до станции Подмосковной, посетить экскурсию по паровозному депо и сходить в музей. Начавшая свою работу в 1901 году, сегодня Подмосковная – одна из старейших на столичной магистрали, она же является одним из лучших технических музеев России.

Фестиваль "Времена и эпохи" откроется в Москве 1 июня. Масштабное путешествие в прошлое помогут совершить несколько тысяч реконструкторов: на 30 площадках столицы они покажут события давно минувших дней из 12-ти исторических эпох.

На площадках в парках Коломенское, Царицино, на Чистопрудном и Гоголевском бульварах можно будет пообщаться с реконструкторами, узнать необычные подробности из жизни эпохи, научиться ремеслам и играм минувших времен. Каждый день фестиваль будет удивлять зрителей яркой культурно-развлекательной программой.





Разные эпохи переплетутся по всему городу в единое историческое действо. Москвичи и туристы смогут гулять по центру столицы от одной эпохи к другой, ездить в парки, чтобы посмотреть кавалькаду Екатерины Великой, бой легионов с варварами или лагерь Русской императорской армии.

Смотр проходит в седьмой раз, его итоги подведут 12 июня, в день России масштабным большим путешествием по временам и эпохам, которое развернется на Тверской улице.





За несколько дней до открытия фестиваля на Замоскворецкой линии московского метро начал курсировать тематический поезд, посвященный фестивалю "Времена и эпохи". Красочный состав будет ходить в течение ближайшего месяца.

Каждый из восьми вагонов поезда из прошлого посвящен определенной исторической эпохе: Античности, Средневековью, XVII, XVIII и XX векам. В день запуска тематического поезда, 26 мая вместе с пассажирами в его вагонах ездили реконструкторы фестиваля "Времена и эпохи" в исторических костюмах.



