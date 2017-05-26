На зеленой ветке метро появился поезд из прошлого

На Замоскворецкой линии московского метро начал курсировать тематический поезд, посвященный фестивалю "Времена и эпохи". Красочный состав будет ходить в течение ближайшего месяца.

Каждый из восьми вагонов поезда из прошлого посвящен определенной исторической эпохе: Античности, Средневековью, XVII, XVIII и XX векам. В день запуска тематического поезда, 26 мая вместе с пассажирами в его вагонах будут ездить реконструкторы фестиваля "Времена и эпохи" в исторических костюмах.

Фестиваль откроется в Москве 1 июня. Масштабное путешествие в прошлое помогут совершить несколько тысяч реконструкторов: на 30 площадках столицы они покажут события давно минувших дней из 12-ти исторических эпох.





Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет на станции Подмосковная. Начавшая свою работу в 1901 году, сегодня она – одна из старейших на столичной магистрали, она же является одним из лучших технических музеев России. 1 июня все начнется с небольшой экскурсии в музее железнодорожной техники Рижского вокзала и общей фотосессии.

В это время к платформе подадут ретро-поезд со старинными вагонами и даже вагоном-баром, где пройдет небольшой концерт. Поезд проследует до станции Подмосковная, там гостей встретит начальник станции. Все смогут посмотреть маневр состава и сделать запись в Книге времен, которая останется на память о фестивале.





Затем гостей пригласят на экскурсию в депо в сопровождении фотографов. Также можно поучаствовать в мастер-классе железнодорожной тематики и отправить родным и друзьям почтовую открытку со станции. По окончании программы ретро-поезд отвезет реконструкторов обратно на Рижский вокзал.

На фестиваль "Времена и Эпохи" в столицу съедутся 10 тысяч реконструкторов и участников со всего мира. На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города воспроизведут 12 эпох, среди которых Железный век, Античность, Петровское время, 1812 год, Крымская война. Фестиваль проходит в седьмой раз, его итоги подведут 12 июня, в день России масштабным большим путешествием по временам и эпохам, которое развернется на Тверской улице.

На площадках фестиваля в парках Коломенское, Царицино, на Чистопрудном и Гоголевском бульварах можно будет пообщаться с реконструкторами, узнать необычные подробности из жизни эпохи, научиться ремеслам и играм минувших времен. Каждый день фестиваль будет удивлять зрителей яркой культурно-развлекательной программой.

Разные эпохи переплетутся по всему городу в единое историческое действо. Москвичи и туристы смогут гулять по центру столицы от одной эпохи к другой, ездить в парки, чтобы посмотреть кавалькаду Екатерины Великой, бой легионов с варварами или лагерь Русской императорской армии.