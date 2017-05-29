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Общество

Москвичи прикоснутся к истории Крыма и Севастополя

Фото: wikipedia.org
На Чистопрудном бульваре в центре Москвы в рамках фестиваля "Времена и эпохи" появятся уменьшенные копии мемориалов героям Крымской войны. Одним из них станет памятник затопленным кораблям – архитектурный символ Севастополя.
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Памятник затопленным кораблям был возведен в 1905 году по проекту архитектора Амандуса Адамсона. Он посвящен событиям 1854 года. Тогда для защиты Севастополя от прорыва вражеского флота, русское командование затопило в бухте часть устаревших парусных судов.

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Москвичей ждет большое историческое путешествие

На зеленой ветке метро появился поезд из прошлого

"Грустно уничтожить свой труд. Много было употреблено нами усилий, чтобы держать корабли, обреченные жертве, в завидном свету порядке, но надобно покориться необходимости. Москва горела, а Русь от этого не погибла", – написал тогда один из командующих обороной города адмирал Владимир Корнилов.

Сам памятник представляет собой 16-метровую колонну, которая увенчана бронзовым орлом с лавровым венком – символом славы. С 1 по 10 июня в рамках фестиваля "Времена и эпохи" уменьшенная копия мемориала станет частью памятного комплекса на Чистопрудном бульваре в рамках программы "Севастопольский променад".

Фото: facebook.com/historyfest

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 1 июня на станции Подмосковная. Начавшая свою работу в 1901 году, сегодня она – одна из старейших на столичной магистрали, она же является одним из лучших технических музеев России. 1 июня все начнется с небольшой экскурсии в музее железнодорожной техники Рижского вокзала и общей фотосессии.

В это время к платформе подадут ретро-поезд со старинными вагонами и даже вагоном-баром, где пройдет небольшой концерт. Поезд проследует до станции Подмосковная, там гостей встретит начальник станции. Все смогут посмотреть маневр состава и сделать запись в Книге времен, которая останется на память о фестивале.

Кроме того, в рамках фестиваля на Замоскворецкой линии московского метро начал курсировать тематический поезд, посвященный фестивалю "Времена и эпохи". Красочный состав будет ходить в течение ближайшего месяца.

Фото: facebook.com/historyfest

Каждый из восьми вагонов поезда из прошлого посвящен определенной исторической эпохе: Античности, Средневековью, XVII, XVIII и XX векам. В день запуска тематического поезда, 26 мая вместе с пассажирами в его вагонах будут ездить реконструкторы фестиваля "Времена и эпохи" в исторических костюмах.

Всего на фестиваль "Времена и Эпохи" в столицу съедутся 10 тысяч реконструкторов и участников со всего мира. На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города воспроизведут 12 эпох, среди которых Железный век, Античность, Петровское время, 1812 год, Крымская война. Фестиваль проходит в седьмой раз, его итоги подведут 12 июня, в день России  масштабным большим путешествием по временам и эпохам, которое развернется на Тверской улице.

Фото: facebook.com/historyfest

Идея фестиваля – собрать в столице все лучшее из мира реконструкции со всего света. Разные эпохи переплетутся на улицах и в парках в единое историческое представление. Москвичи и туристы будут гулять по центру от одной эпохи к другой, ездить в парки, чтобы посмотреть сражение XVII века или кавалькаду Екатерины Великой, бой римских легионов с варварами или лагерь Русской императорской армии.

На площадках фестиваля в парках Коломенское, Царицино, на Чистопрудном и Гоголевском бульварах можно будет пообщаться с реконструкторами, узнать необычные подробности из жизни эпохи, научиться ремеслам и играм минувших времен. Каждый день фестиваль будет удивлять зрителей яркой культурно-развлекательной программой.

Автор: Иван Поляков29 мая 2017, 13:48

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