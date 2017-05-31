Россияне стали реже травиться алкоголем

В Минздраве сообщили, что число случаев смерти от алкогольного отравления в России в 2016 году значительно снизилось – на 12% по сравнению с прошлым годом. Специалисты связывают это с уменьшением потребления нелегального спиртного.

По предварительным данным министерства, объем потребления нелегальной алкогольной продукции в 2016 году составил три литра на душу населения в год, что на пол-литра меньше прошлогоднего показателя, передает газета "Известия". При этом с 2005 по 2015 год этот уровень упал с 6,9 до 3,5 литра на человека.

При этом общее потребление алкоголя в 2016 году снизилось до 10,3 литра на душу населения. В 2015 году этот показатель составлял 10,5 литра, а в 2008 – 15,7 литра. Примечательно, что, согласно актуальным данным, около 60% этого объема составляет крепкий алкоголь – водка, коньяк, самогон и другие. Еще 40% приходятся на такие напитки, как пиво и вино.

Заведующая отделением профилактики рисков Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина рассказала, что на фоне уменьшения потребления нелегального алкоголя значительно снизилась смертность от отравления спиртными напитками. По сравнению с прошлым годом, этот показатель упал на 12%.

Ну не надо, не единственный :) я понимаю, что это ваше предложение. Но пока водка будет дорожать контрафакт будут везти. Спрос. Закон рынка. — Юлия Черничук (@Missis_Che) 30 мая 2017 г.

В аппарате куратора алкогольной отрасли, вице-премьера Александра Хлопонина пояснили, что таких показателей удалось добиться с помощью внедрения государственной системы контроля производства и оборота спиртного (ЕГАИС). "Это позволило обеспечить 100-процентную гарантию нахождения только легальной продукции в легальной рознице", – заявил представитель чиновника.

"До того как я отравилась алкоголем я думала, что не пью. Но теперь я точно не пью" — Сонный Пирожок (@Sonniypirozhok) 13 марта 2017 г.

Также большую роль в борьбе с нелегальной алкогольной продукцией сыграло изъятие незарегистрированной продукции и демонтаж оборудования, с помощью которого производились спиртные напитки. В частности, с октября 2015 года по конец 2016 года стражи порядка конфисковали более 50 миллионов литров контрафактного товара и около трех тысяч единиц аппаратуры.

Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются депрессией. — Илларион Захаров (@biagrostana) 31 мая 2017 г.

Добавим, что в других ведомствах есть иной взгляд на причины падения уровня потребления нелегальной продукции. Например, в Минэкономразвития считают, что этому "способствует комплекс мер, направленных на популяризацию здорового образа жизни, переориентацию на потребление в сторону слабоалкогольный продукции, повышение доступности легальной и качественной продукции, а также борьба с контрафактной продукцией на рынке".