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Общество

Названа самая пьющая в мире страна

Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа назвал самую пьющую страну в мире. Он озвучил в Вильнюсе данные исследований 2016 года.
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Мировым лидером по потреблению алкоголя стало европейское государство. Так, пальма первенства в этом отношении принадлежит Литве.

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По словам Галеа, занимающего пост директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в прошлом году один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя. "Это, по новейшим подсчетам, делает ее крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", – цитирует представителя ВОЗ "Интерфакс".

Отметим, в Литве идет активная антиалкогольная кампания. В стране резко ужесточаются правила продажи спиртных напитков. Кроме того, литовские депутаты одобрили решение ограничивать доступ к сайтам, на которых есть реклама алкогольных напитков.

Напомним, в феврале 2016 года эксперты Euromonitor опубликовали рейтинг самых пьющих стран. Лидером списка была Южная Корея с 13,7 порции алкоголя в неделю. Второе место заняла Россия с 6,3 порции, третье место досталось Филиппинам. Жители этой страны потребляют 5,4 порции алкоголя в неделю.

Ранее, в ноябре прошлого года сообщалось, что на одного жителя Литвы приходится 18 литров алкогольных напитков в год. При этом власти страны признают алкоголизм одной из самых серьезных проблем, в том числе растущий детский алкоголизм.

Автор: Людмила Фоканова16 мая 2017, 20:30

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