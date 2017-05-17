В российских фильмах запретят показывать алкоголь

В Центре разработки национальной алкогольной политики предложили запретить демонстрацию алкогольных напитков и их распития на российском телевидении. Запрет может быть введен уже в самое ближайшее время и будет действовать ежедневно с 6 до 23 часов.

Авторы инициативы считают, что распитие алкогольных напитков в кадре – будь то реклама или же фрагмент какого-то фильма – является пропагандой алкоголизма. В связи с этим сотрудники ЦРНАП разработали законопроект, который уже в скором времени сможет дополнить четвертую статью федерального закона "О средствах массовой информации".

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Как сообщает портал RT, соответствующее письмо с просьбой поручить ведомствам дать экспертную оценку новому законопроекту уже направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Издание отмечает, что в Госдуме и Общественной палате уже пообещали поддержать новую инициативу.

В случае принятия подобной инициативы высок риск того, что пострадают не только предприниматели, но и ведущие мэтры киноискусства. Ведь едва ли не в половине телепроектов и фильмов можно найти сцены с употреблением алкогольных напитков.

Руководитель ЦРНАП Павел Шапкин в интервью порталу RT особо отметил, что поправка к существующему законодательству – едва ли не обязательный шаг. Он считает, что пропаганде нездорового образа жизни не должно быть места на телевидении.