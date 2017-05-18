В России одобрили продажу алкоголя через интернет

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект о снятии запрета с дистанционной торговли алкогольной продукцией. В документе подчеркивается, что реализация инициативы позволит производителям спиртного наладить прямую коммуникацию с покупателями.

Новый закон призван улучшить реализацию винодельческой продукции юга России и Крыма, которая не имеет широкого распространения в магазинах. В правительстве считают, что он позволит создать в стране цивилизованный дистанционный рынок сбыта легальной и качественной алкогольной продукции, сообщает газета "Известия".

В документе уточняется, что для легализации интернет-алкомаркетов нужно дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положениями, предусматривающими внесудебную блокировку сайтов, предлагающих спиртное без наличия лицензии. Эксперты поддержали законопроект, отметив, что необходимость в нем давно назрела.

По их словам, без интернет-алкомаркетов реализовать отечественный алкоголь крайне тяжело. Например, крымские вина редко попадают в меню ресторанов из-за наценки, которая иногда составляет 60%. Специалисты надеются, что нововведение позволит отрегулировать ценообразование и сделать спиртное более доступным. Кроме того, у потребителей будет широкий выбор продукции вне зависимости от места проживания.

Ранее сообщалось, что в России с 13 мая выросла минимальная розничная цена на водку, коньяк и ликероводочные изделия. Соответствующий приказ опубликовало Министерство финансов.

