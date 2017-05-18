В России одобрили продажу алкоголя через интернет
Новый закон призван улучшить реализацию винодельческой продукции юга России и Крыма, которая не имеет широкого распространения в магазинах. В правительстве считают, что он позволит создать в стране цивилизованный дистанционный рынок сбыта легальной и качественной алкогольной продукции, сообщает газета "Известия".
В документе уточняется, что для легализации интернет-алкомаркетов нужно дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" положениями, предусматривающими внесудебную блокировку сайтов, предлагающих спиртное без наличия лицензии. Эксперты поддержали законопроект, отметив, что необходимость в нем давно назрела.
По их словам, без интернет-алкомаркетов реализовать отечественный алкоголь крайне тяжело. Например, крымские вина редко попадают в меню ресторанов из-за наценки, которая иногда составляет 60%. Специалисты надеются, что нововведение позволит отрегулировать ценообразование и сделать спиртное более доступным. Кроме того, у потребителей будет широкий выбор продукции вне зависимости от места проживания.
Ранее сообщалось, что в России с 13 мая выросла минимальная розничная цена на водку, коньяк и ликероводочные изделия. Соответствующий приказ опубликовало Министерство финансов.
Почему у людей с одинаковой группой крови много общего
Наталья Шкулева опубликовала любопытную видеозапись
На подписании документа он не смог внятно поблагодарить европейских послов
Россиянки блистали на красной дорожке международного кинофестиваля