Синоптики устроили перепалку с МЧС из-за урагана-убийцы

Росгидромет раскритиковал МЧС, не оповестившее население об урагане, так как прогноз погоды не соответствовал категории "чрезвычайная ситуация". По словам синоптиков, ведомство все равно должно было предупредить граждан о возможной опасности.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пояснил, что чрезвычайной считается ситуация, при которой скорость ветра превышает 25 метров в секунду. По словам специалиста, прогноз следовало довести до сведения москвичей, поскольку предсказать шквалы до 26-28 метров в секунду невозможно.

Он отметил, что фактически прогноз Росгидромета оказался точным, передает Life.ru. Синоптики предсказывали 29 мая грозовой фронт с градом и ливнем при скорости ветра 17-22 метра в секунду. "На практике так и получилось. Лишь в нескольких точках города регистрировались шквалы до 26-28 метров в секунду", – уточнил Варакин.

Сотрудник Росгидромета уверен, что в МЧС не приняли должных мер для спасения людей. "Работает прокуратура. Там решат, кто виноват и кто недоработал", – подчеркнул он. "Главное – чтобы после случившегося у нас появилась более оперативная и даже агрессивная система оповещения через СМИ, СМС-рассылку и другие средства", – добавил Варакин.

Эля с Татошкой во время вчерашнего урагана судя по всему приземлились на крышу моей дачи...������#ураган #хорошочтовсеживы #жесть #крышафсё Публикация от OskarKuchera (@oskarkuchera) Май 30 2017 в 8:17 PDT

Ранее в МЧС заявили, что прогноз синоптиков не подходил под категорию "чрезвычайная ситуация". Население было проинформировано о неблагоприятных погодных условиях с помощью региональных сайтов ведомства, СМИ, соцсетей и частично – посредством СМС-сообщений.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MASHA TSIGAL (@masha_tsigal) Май 30 2017 в 10:00 PDT

При этом, по словам представителя министерства, последний способ не является основным. "СМС-информирование характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора", – пояснил он.

Публикация от Самуйлова Анастасия (@nastia20120524) Май 30 2017 в 10:01 PDT

Между тем эксперты ждут новый ураган, который придет в Центральную Россию вместе с грозовым фронтом в среду, 31 мая. Скорость ветра достигнет 17 метров в секунду, на следующий день он усилится до 20 метров в секунду.

На этот раз серьезных разрушений не ожидается, но выходить в такую погоду на улицу Гидрометцентр не рекомендует, сообщает "Российская газета". Напомним, что в результате стихийного бедствия 29 мая погибли 16 человек.