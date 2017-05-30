В СК назвали точное количество жертв урагана

Следственный комитет уточнил данные по погибшим в результате урагана, который обрушился на столичный регион 29 мая. Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, что жертвами разгула стихии стали 15 человек – 10 человек погибли в Москве, еще пять – в Подмосковье, передает НТВ.

"Пострадали около 200 человек. Погибшие – различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние", – отметила Петренко, добавив, что в настоящее время врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии борются за жизнь мальчика и девочки, которые получили во время урагана черепно-мозговые травмы.