Москвичей ждет большое историческое путешествие

1 июня в Москве откроется фестиваль "Времена и эпохи". Масштабное путешествие в прошлое помогут совершить несколько тысяч реконструкторов: на 30 площадках столицы они покажут события давно минувших дней из 12-ти исторических эпох.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет на станции Подмосковная. Начавшая свою работу в 1901 году, сегодня она – одна из старейших на столичной магистрали, она же является одним из лучших технических музеев России. 1 июня все начнется с небольшой экскурсии в музее железнодорожной техники Рижского вокзала и общей фотосессии.





В это время к платформе подадут ретро-поезд со старинными вагонами и даже вагоном-баром, где пройдет небольшой концерт. Поезд проследует до станции Подмосковная, там гостей встретит начальник станции. Все смогут посмотреть маневр состава и сделать запись в Книге времен, которая останется на память о фестивале.

Затем гостей пригласят на экскурсию в депо в сопровождении фотографов. Также можно поучаствовать в мастер-классе железнодорожной тематики и отправить родным и друзьям почтовую открытку со станции. По окончании программы ретро-поезд отвезет реконструкторов обратно на Рижский вокзал.





На фестиваль "Времена и Эпохи" в столицу съедутся 10 тысяч реконструкторов и участников со всего мира. На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города воспроизведут 12 эпох, среди которых Железный век, Античность, Петровское время, 1812 год, Крымская война. Фестиваль проходит в седьмой раз, его итоги подведут 12 июня, в день России масштабным большим путешествием по временам и эпохам, которое развернется на Тверской улице.





Идея фестиваля – собрать в столице все лучшее из мира реконструкции со всего света. Разные эпохи переплетутся на улицах и в парках в единое историческое представление. Москвичи и туристы будут гулять по центру от одной эпохи к другой, ездить в парки, чтобы посмотреть сражение XVII века или кавалькаду Екатерины Великой, бой римских легионов с варварами или лагерь Русской императорской армии.