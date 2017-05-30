Почему ураган в Москве привел к многочисленным жертвам

Эксперты до сих пор не сошлись во мнении, почему ураган, который пришел в столицу во второй половине дня 29 мая, привел к многочисленным жертвам. При этом специалисты подчеркивают, что система оповещения жителей города о стихийных бедствиях требует доработки.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявил, что жертв можно было избежать, если бы СМС-оповещения об урагане были отосланы жителям столицы своевременно. "Все технические решения уже давно существуют. Вопрос в другом – в несогласованности действий чиновников, ответственных лиц", – считает специалист. "Налицо организационные проблемы – во взаимодействии МЧС и операторов. Кто-то кому-то не дал отмашку, промедлил или что-то еще", – цитирует его URA.RU.



Также он отметил, что граждане относятся к СМС-сообщениям от МЧС как к спаму, поэтому они "не воспринимают очередное оповещение серьезно". "Но это, опять же, не технический вопрос. Заспамить при желании можно абсолютно любой канал", – заявил Алексей Раевский.

В свою очередь, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" считает, что в министерстве предприняли достаточно усилий для оповещения населения, и искать виновных в смерти граждан не имеет смысла. "Лично я с утра слышал штормовое предупреждение. Какое еще предупреждение надо было сделать?" – отметил он.

Между тем эксперт в сфере национальной безопасности, доктор юридических наук Иосиф Линдер предложил улучшить систему массового оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. "Следует задействовать все возможные каналы коммуникации – в частности, необходимо прерывать радиопередачи и программы на телевидении срочными сообщениями. Это не фантастика, это все работает в цивилизованном мире", – пояснил специалист.

Более того, он отметил, что теоретически для этих целей можно было бы использовать громкоговорители, установленные на улицах. "Однако включать сирены в таких случаях не надо – это лишь посеет панику", – подчеркнул Иосиф Линдер.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем аккаунте в соцсети Twitter, что в больницах остались еще 108 жителей столицы, пострадавших от урагана. В результате стихийного бедствия упали 6,5 тысячи деревьев, пострадали около двух тысяч авто, без света остались 44 тысячи человек в 300 населенных пунктах.