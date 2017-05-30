Собянин рассказал об ущербе от урагана-убийцы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об ущербе, который вечером 29 мая нанес городу ураган. По его словам, в больницах остаются 108 человек, пострадавших во время стихийного бедствия.

Сергей Собянин опубликовал последние данные о последствиях урагана в своем аккаунте в соцсети Twitter. По его словам, повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около двух тысяч автомобилей, а также повалены 14 тысяч деревьев. "На ликвидации последствий урагана работают около 30 тысяч человек и пять тысяч единиц техники", – добавил градоначальник.

По последним данным, в больницах - 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около 2000 авто, повалены 14 тысяч деревьев — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 мая 2017 г.

В МЧС также оценили ущерб от стихийного бедствия. По данным ведомства, ураган в Центральной России повредил кровли более чем 180 зданий, без света остались более 44 тысяч человек в 300 населенных пунктах. Были задержаны 130 поездов пригородного сообщения и 23 состава дальнего следования, сбой наблюдался в работе метрополитена и МЦК.

Разрешите выразить соболезнования и слова поддержки всем пострадавшим от вчерашнего урагана в Москве. P.s. Похоже, небо пытается говорить с нами, но мы не слышим его... #москва #ураган #небо Публикация от Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy) Май 29 2017 в 11:24 PDT

Последствия урагана прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Хотел бы выразить соболезнования еще раз Москве и всем родственникам погибших во вчерашнем стихийном бедствии", – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что число жертв выросло до 16. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в столице погибли 11 человек, в области – трое. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе скончались еще два человека.

Ведущий специалист "Гисметео" Леонид Старков заверил, что в ближайшее время урагана не предвидится, и журналистам стоит успокоить общественность. "Стихийные явления наблюдались всего несколько десятков минут. Сегодня и завтра ничего подобного не ожидается", – пояснил он. "Сегодня нас ожидает спокойная погода. Облачно с прояснениями, без осадков. Будет немного прохладнее – +17...+19, умеренный северо-западный ветер", – цитирует эксперта "НСН".

