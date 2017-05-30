Смертельный ураган повредил самолеты в Шереметьево

Представитель авиадиспетчерских служб московского аэропорта Шереметьево рассказал о пострадавших из-за урагана самолетах, передает "Интерфакс". Воздухозаборник лайнера Superjet 100 получил повреждения из-за опрокинутого сильным порывом ветра погрузочного мостика, Airbus 330 получил повреждение стойки шасси от удара обслуживающей стремянки, а у Boeing 777 из-за трапа пострадала дверь.Кроме того, еще один Airbus поразила молния при заходе на посадку. "Самолет удалось посадить благополучно, никто не пострадал", – подчеркнул представитель воздушной гавани.