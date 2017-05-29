Звезды в шоке от страшных последствий смертельного урагана, обрушившегося 29 мая на Москву. Знаменитости, ставшие свидетелями непогоды, массово оставляют на своих страницах в соцсетях пугающие фото и видео.

Нечто подобное в столице наблюдалось уже в прошлом году: поломанные деревья, вырванные из земли дорожные знаки, разбитые автобусные остановки... Москвичи в ужасе от того, что творилось в городе днем.

Между тем, синоптики пообещали к ночи еще и вторую волну урагана-убийцы, унесшего десяток жизней... Если верить СМИ, то это самая мощная и разрушительная буря за последние сто лет.

Знаменитости высказывают свой ужас перед капризами стихии в микроблогах, показывают, какой ущерб понесла Москва в результате майского "апокалипсиса", завидуют тем, кто сейчас греется на курорте и выражают соболезнования семьям погибших.

"Страшный ураган обрушился на наш регион, есть жертвы. Как жалко людей. Родные, берегите друг друга, дорожите каждой минутой!" – призвала россиян расстроенная Анастасия Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 29 2017 в 11:00 PDT

Ранее балерина пожаловалась, что из-за упавших деревьев не может прорваться к поезду. "Какой ужас сотворил ураган!!!!!!🙈 Как же ехать? До вокзала бы добраться... – переживает танцовщица. – Завтра наш спектакль "ЛЕДИ" в Воронеже.."

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 29 2017 в 6:52 PDT

Друг Волочковой, с которым она недавно записала дуэт, известный певец Рома Жуков показал, что у него творится во дворе после страшной грозы с сильными порывами ветра.

Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official) Май 29 2017 в 10:34 PDT

Немало ужаса натерпелась и звезда "Дома-2" Ирина Агибалова. "Вот это да😳 Страшно было... Свет погас сразу же, дети сильно испугались, они в это время гуляли во дворе и батут полетел прям рядом с ними. Перед стихией природы мы песчинки...." – констатировала мать семейства.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Май 29 2017 в 9:45 PDT

Другая участница телестройки любви, будущая жена Антона Гусева Виктория Романец рассказала, что на ее глазах ураган едва не сорвал с причала теплоход. "Думала от такого ветра Чайка поплывет без мотора🌪🌪🌪надежда на жаркое лето в Москве умирает с каждым днем все больше и больше😖", – посетовала брюнетка.

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