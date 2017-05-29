Скандал с задержанием ребенка в центре Москвы дошел до Путина

Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации с задержанием девятилетнего мальчика, декламировавшего "Гамлета" в центре столицы. Тем не менее разрешение инцидента не стоит в повестке дня главы государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вмешательства российского лидера в эту ситуацию не требуется. "Это не столько вопрос президентской повестки дня, это вопрос к правоохранительным органам", – цитирует его РИА Новости.

При этом Песков добавил, что Владимир Путин, несомненно, знает об этом инциденте. "Разумеется, во всех дайджестах сообщения, и в электронных ресурсах эта информация, конечно, содержится", – отметил представитель главы государства. "Но в этом случае не требуется никаких отдельных докладов, это все-таки не вопрос президента", – заключил пресс-секретарь.

Между тем отец мальчика Илья Скавронски заявил, что его сын не занимался попрошайничеством. По его словам, в ранце рядом с читавшим стихи ребенком были его вещи. "Это его личная сумка, он ее лично купил. Он носит свои детские штуки… Она не является предметом сбора средств", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

В то же время Скавронски объяснил, что он "достаточно обеспеченный" человек, чтобы не заставлять сына попрошайничать. По его словам, все, что мальчик зарабатывал своими выступлениями, он тратил на конфеты и сувениры.

Мальчик Шекспира читал на Арбате,

Это не нравилось пьяному дяде,

Быстро достался травмат пистолет,

Гамлет он есть, ну а мальчика нет...(с) — Роман Юрченко (@romaha73) 28 мая 2017 г.

Мужчина добавил, что к ним и прежде подходили полицейские, однако они лишь "гладили по голове" ребенка и уходили. По его мнению, "конкретные лица", задержавшие его сына, "должны ответить", так как "такие люди не должны находиться в органах".

Добавим, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила об отсутствии претензий у социальных служб к семье мальчика. По ее мнению, вопросы к отцу и мачехе могут касаться лишь "организации конструктивного досуга ребенка". "Я уверена, что именно конструктивное приложение детского таланта – сейчас самый лучший и оптимальный для ребенка выход", – цитирует ее ТАСС.

Дети с района читали ГамлЕта.

Мальчик Илья осуждЁн на всё лето. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 27 мая 2017 г.

Напомним, инцидент произошел вечером 26 мая в районе Арбата. По словам стражей порядка, школьник занимался попрошайничеством. Его отец тогда заявил, что мальчик таким образом развивает речь и борется с комплексами.