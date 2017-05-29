Беспокойный Киев натравил спецслужбы на "Яндекс"

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в офисах компании "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе в рамках дела по статье "Государственная измена". Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря спецслужбы Елену Гитлянскую.

По ее словам, обыск проводится на основании 111-й статьи Криминального кодекса Украины – государственная измена, виновные по которой наказываются сроком лишения свободы на 12-15 лет с конфискацией имущества. Статья при этом распространяется и на угрозу информационной безопасности.

В свою очередь, в пресс-службе "Яндекс.Украина" заявили, что в офисы компании уже выехали адвокаты. "В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", – сообщили в организации.





Напомним, 16 мая на Украине был закрыт доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к ряду других российских интернет-ресурсов. В соответствии с опубликованным на сайте президента Украины указом, помимо вышеупомянутых социальных сетей жители Незалежной отныне не смогут воспользоваться также сервисами Mail.ru и "Яндекса". Кроме того, гражданам страны теперь недоступны сайты разработчиков антивирусного программного обеспечения – "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Ограничения введены в рамках вступившего в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Срок действия ограничительных мер составляет три года.

