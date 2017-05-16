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Общество

Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной

Петр Порошенко. Фото: dni.ru
На Украине во вторник, 16 мая, закрыли доступ к социальным сетям "Вконтакте" и "Одноклассники", а также к ряду других российских интернет-ресурсов. Соответствующая мера предусмотрена указом президента страны Петра Порошенко по расширению санкций в отношении Москвы. Тем не менее, своими действиями Киев навредит лишь собственным гражданам, которые явно не будут благодарны властям страны за чинимые препятствия и неудобства.
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В соответствии с опубликованным на сайте президента Украины указом, помимо вышеупомянутых социальных сетей, жители Незалежной отныне не смогут воспользоваться также сервисами Mail.ru и "Яндекса". Кроме того, гражданам страны теперь недоступны сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

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На Украине запретили "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Ограничения введены в рамках вступившего в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Срок действия ограничительных мер составляет три года.

При этом стоит отметить, что за последние несколько лет нынешние украинские власти старательно пытаются лепить из "страны победившего Майдана" чуть ли не самое свободное государство на планете, где нет политической и любой другой цензуры, дискриминации и прочих ограничений свободы личности. Особенно упорно тамошние пропагандисты противопоставляли Украине Россию, стараясь убедить жителей страны и публику за рубежом в том, что Украина гораздо "свободнее" своего восточного соседа.

Впрочем, всем здравомыслящим людям и ранее было понятно, что свобода на Украине – это очередной фейк, вроде "революции достоинства", которой тамошние патриоты величают кровавый государственный переворот. На деле же за последние несколько лет разгула постмайданной власти Украина стала настоящим заповедником цензуры и политического террора, где инакомыслие подавляется любыми доступными средствами, вплоть до физического устранения неугодных.

Поэтому в запрете социальных сетей на сегодняшней Украине нет ничего удивительного. Киевские власти, зная о катастрофической социально-экономической ситуации в стране, стараются снизить социальную активность граждан. И хорошим инструментом для реализации этого намерения является ограничение доступа в социальные сети, которые являются прекрасной коммуникативной площадкой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Для чего нужны соцсети? Главным образом для общения и передачи информации, а значит и обсуждения актуальных проблем. Иными словами, своим решением президент Петр Порошенко старается лишить украинцев потенциальной площадки, на базе которой они могли бы самоорганизоваться. Нынешней украинской власти, доведшей страну до состояния полной разрухи и масштабного кризиса во всех областях жизни, самоорганизованные граждане представляют смертельную опасность.

При этом стоит учитывать, что человек – существо социальное. И в пирамиде приоритетов и потребностей общение находится на третьем месте после еды и сна. Конечно, характеры у людей разные, но ни один человек не сможет прожить без коммуникации. И как бы ни критиковали социальные сети, в XXI веке они становятся главным средством межчеловеческого общения. Теперь же получается, что у украинцев отбирают одну из самых главных потребностей. 

Вместе с тем стоит подчеркнуть, что решение о блокировке социальных сетей направлены на дальнейший разрыв общего культурного пространства между Россией и Украиной, на обрубание родственных и дружеских коммуникаций. В обеих странах есть огромное количество людей, у которых есть друзья или родственники по ту сторону границы, и для которых общение в социальных сетях было самым удобным и доступным средством коммуникации. К примеру, дедушка живет в Харькове, внук в Белгороде, или мама в Чернигове, а сын на заработках в Краснодаре.

Но забота о простых людях явно не входит в список прерогатив президента-бизнесмена и его окружения. Потому что лишая людей общения со своей семьей, друзьями и знакомыми, они следует по направлению к той цели, ради которой и были поставлены на высшие государственные посты своими зарубежными кураторами в 2014 году – разрыву общего культурного пространства между двумя странами, уничтожению всяческих родственных и дружеских отношений по обе стороны границы. В конце концов это будет означать окончательный отрыв Украины от России.

Вполне возможно, что одним из результатов затеянной Порошенко войны против российских соцсетей станет резкое повышение уровня протестной активности украинских граждан, считает директор по внешним коммуникациям компании СПб-ТВ, эксперт в области интернета и социальных сетей Денис Перепилицын. По его мнению, несмотря на браваду украинских властей, полностью запретить российские социальные сети на территории страны невозможно. "Это крайне проблематично и это подтверждается нашими коллегами на Украине, которые уже начали пользоваться инструкциями по обходу запретов", – сказал Перепилицын в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Эксперт уверен, что блокировка социальных сетей, которая затронет около 25 миллионов граждан Украины, никоим образом не связана с соблюдением правовых норм. По его словам, до сих пор этим занимались только политические системы закрытого типа, вроде Китая и Египта. "К примеру, наша компания работает на китайском рынке, и даже там, где возможностей по блокировке на порядок больше. Однако обладая достаточно нехитрыми техническими познаниями, пользователи Поднебесной научились обходить государственные запреты. Что уж говорить об Украине", – полагает специалист.

Фото: GLOBAL LOOK press

По его словам, при наличии желания и соответствующей воли у людей, обойти блокировку не составит проблем. "Это признается и украинскими коллегами, к примеру, председателем Интернет-ассоциации Украины Александром Федиенко, который напрямую сказал, что блокировка информации провайдером по сути невозможна", – подчеркнул Перепилицын.

Что касается вариантов обхода, то специалист отметил, что есть несколько самых распространенных вариантов. Во-первых, это браузер Tor, который позволяет разблокировать нужные ресурсы. "Кроме того, это VPN-подключение, позволяющее выходить в Сеть с разных IP-адресов. Это самые банальные способы. Если же люди пользовались запрещенными теперь сайтами с мобильных устройств, то здесь все еще проще, поскольку на той же операционной сети Android есть немало приложений, установка которых дает возможность посещать заблокированные ресурсы", – сказал Перепилицын.

Вместе с тем эксперт считает, что другая популярная на Украине социальная сеть – Facebook – не сможет стать полноценной заменой "Вконтакте" и "Одноклассников". "Привычка – вторая натура, и для многих людей, особенно после 40 лет, "Одноклассники" – это гораздо более простой и понятный инструментарий общения, которым они пользуются уже не первый год", – подчеркнул специалист.

Он считает, что Facebook предлагает совершенно другую парадигму общения, которая непривычна для людей старшего возраста. "Менее половины людей, которые пользуются сейчас "Одноклассниками", смогут приспособиться к Facebook. И даже если они захотят это сделать, то это будет очень болезненно хотя бы чисто психологически", – резюмировал эксперт.

Автор: Иван Поляков16 мая 2017, 17:17

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