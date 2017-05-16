Порошенко сделал странное обещание во "ВКонтакте"

Президент Украины Петр Порошенко пообещал удалить свою страничку "ВКонтакте". Примечательно, что написал он об этом именно в этой социальной сети.

В связи с указом о введении санкций против российских компаний украинский лидер пообещал закрыть свои официальные странички в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Странно, что эту информацию Порошенко разместил как раз в запрещенной соцсети.

По его словам, он и вся его команда использовали страницы в некоторых российских соцсетях для "воздействия на оппонентов" и в целях "контрпропаганды". Но теперь глава Украины посчитал, что находиться на некоторых ресурсах для него небезопасно.

Аргументом он считает массированные кибератаки, ответственность за которые Украина возлагает на нашу страну. В Москве санкции Киева против российских медиа– и интернет-компаний назвали цензурой по политическим мотивам.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что указ Петра Порошенко, включивший в черный список соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", может быть первым шагом на пути к созданию "великого украинского файервола".

Однако гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков уверен, что на это у президента Украины просто не хватит денег. "Нельзя сказать, что украинский интернет будет похож на китайский. Китайский интернет, когда делал файервол, он затратил такие деньги, какие Украина не соберет за десять лет", - цитирует Кускова газета "Известия".

"Им можно построить хорошую бетонную "китайскую" стену либо сделать мифическое заграждение, что сейчас и сделала Украина", – заявил эксперт. Он считает, что блокировку сейчас легко обойти. В дальнейшем это может добавить трудностей для специалистов IT индустрии, работающих с ведущими российскими компаниями.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что заблокировать в стране попавшие под санкции российские сайты технически невозможно. "По состоянию на сегодня это невозможно выполнить", — цитирует его "Интерфакс-Украина".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против "Яндекса", "Одноклассников", "ВКонтакте" и сервисов "Мейл.ру". Местным провайдерам запрещено предоставлять услуги доступа к этим ресурсам на срок до трех лет.