В центре Москвы за попрошайничество задержан девятилетний любитель стихов

Полицейские задержали в районе Арбата 9-летнего мальчика, читавшего вслух отрывки из произведения "Гамлет". По словам стражей порядка, школьник занимался попрошайничеством, пишет "ОВД-Инфо".

В пресс-службе ГУВД Москвы уточнили, что инцидент произошел на улице Воздвиженка. "...находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей", – говорится в сообщении.

Отец ребенка при этом утверждает, что его мачеха сидела недалеко от ребенка, когда он читал стихи. Всяческие обвинения в попрошайничестве глава семейства отрицает. В ОВД Арбат на отца школьница был составлен протокол по статье "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию". Подробности инцидента устанавливаются.