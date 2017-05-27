В центре Москвы за попрошайничество задержан девятилетний любитель стихов

Полицейские задержали в районе Арбата 9-летнего мальчика, читавшего вслух отрывки из произведения "Гамлет". По словам стражей порядка, школьник занимался попрошайничеством, пишет "ОВД-Инфо".
В пресс-службе ГУВД Москвы уточнили, что инцидент произошел на улице Воздвиженка. "...находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей", – говорится в сообщении.
Отец ребенка при этом утверждает, что его мачеха сидела недалеко от ребенка, когда он читал стихи. Всяческие обвинения в попрошайничестве глава семейства отрицает. В ОВД Арбат на отца школьница был составлен протокол по статье "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию". Подробности инцидента устанавливаются.
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