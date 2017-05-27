В МВД подтвердили факт попрошайничества юным чтецом

В полиции провели разбирательство по факту задержания ребенка в центре Москвы. Правоохранители заявили, что мальчик клянчил деньги. "Ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством, но, учитывая, что ему не исполнилось 16-ти лет, он не является субъектом административного правонарушения", – сообщили в МВД.

Отмечается, что в тот же вечер мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции. В отношении родителей юного чтеца составлен протокол об административном правонарушении.