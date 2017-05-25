Интим назвали лекарством от ссор

Специалисты установили, каким образом возлюбленные могут сократить количество ссор. Как выяснилось, для этого им необходимо чаще заниматься сексом.

Около двух третей российских женщин считают себя совершенно неконфликтными людьми, в то время как 17% из них легко заводятся даже из-за пустяков. При этом почти половина девушек считает себя инициаторами конфликтов со второй половинкой, сообщается в пресс-релизе "СЕКС.РФ".

Примечательно, что, согласно результатам опроса, число ссор обратно пропорционально частоте секса у возлюбленных. В частности, женщины, которые занимаются сексом более пяти раз в неделю, считают, что их практически невозможно вывести на конфликт.

психолог Галина Дмитриева считает, что женщина, которая довольна своей сексуальной жизнью, не будет заниматься выяснением отношений. "Она спокойна и рассудительна, ей не хочется ни к чему придираться и никого "пилить". А вот недостаток секса приводит к перепадам настроения и излишней агрессии, может даже развиться депрессия!" – заявила эксперт. "Мужчины, задумайтесь, если ваша "половинка" постоянно чем-то недовольна, может, ей просто не хватает секса?" – заключила она.



Добавим, что реже одного раза в месяц ругаются 39% женщин, а 27% опрошенных признались, что ссорятся со второй половинкой несколько раз в месяц. При этом раз в неделю спорят 17% пар, а несколько раз в неделю – 15%. У 2% женщин конфликт с мужчиной носит постоянный характер.

Если ссора, то до драки и причинения материального ущерба квартире. Если секс, то на почве животной страсти и до потери пульса. Так и живём. — Takao Kazunari (@_kazunaritakao_) 13 февраля 2017 г.

При этом 44% опрошенных готовы выслушать своего собеседника и вступить с ним в насыщенную аргументами полемику. В 19% случаев возлюбленные расходятся по разным углам, а в 15% случаев они начинают громко ругаться и бить посуду.

Кто там постоянно говорит, что после ссоры должен быть страстный секс. А если ссора из-за секса, то, что делать? ������ — Anna Shurigina (@AnnaYrSh) 20 января 2017 г.

Примечательно, что как средство примирения секс используется реже всего – лишь у 2% опрошенных женщин, причем, как правило, именно в их парах отношения выясняются с помощью битья посуды. Из наиболее распространенных причин конфликта – бытовые проблемы (46%), ревность (29%) и финансы (7%).

Шутки типа "О, у нас такой классный примирительный секс, надо чаще ссориться" шутили ещё динозавры. — PaperKid (@_lina_) 24 февраля 2016 г.

Напомним, ранее эксперты выяснили, какие болезни можно вылечить с помощью секса. В частности, интимная близость помогает справиться с депрессией, головной болью, ожирением, пониженным иммунитетом и даже с сердечно-сосудистыми заболеваниями.