Интим назвали лекарством от ссор

Обыски у Серебренникова Страсти вокруг Максаковой Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Четверг 25 мая
Лента новостей
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:36
Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле
19:29
Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
19:16
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
18:34
Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей
18:28
Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)
18:23
Стеша Маликова отказалась от помощи отца
18:17
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона
18:05
Мужчина утонул во время попытки сделать селфи
17:59
Что Пугачева скрывает под пышным париком
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:29
Егор Крид принес извинения избитой девушке
17:02
Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной
16:37
СМИ рассекретили молодую любовницу Хрусталева
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:13
Олег Басилашвили серьезно болен
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:05
В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной
15:42
Боня отдыхает во Франции с уголовником
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
15:25
Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"
15:24
Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике
15:05
Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд
15:03
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
14:56
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
14:37
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
14:32
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
14:17
Главные музыкальные фестивали лета-2017
14:08
12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow
14:05
Меланье Трамп предложили оставить супруга ради другого мужчины
13:57
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
13:47
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
13:39
Снижение цен на авиабилеты изменило предпочтения российских туристов
13:38
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
13:34
Пожилая актриса показала поклонникам ягодицы
13:13
Дубцова проводит время с бывшим мужем
13:07
На Москву обрушилась гроза с градом
12:59
Из BMW москвички украли 100 тысяч и iPhone
12:59
Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest
12:57
Как правильно и дешево покупать авиабилеты
12:54
Россияне стали чемпионами мира по программированию
12:45
Скандальный активист Дадин разводится с женой после измен
12:34
Беременная Орбакайте бросилась спасать больного отца
12:30
Никиту Преснякова гнобят из-за Аллы Пугачевой
12:21
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
12:20
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
12:16
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
12:03
Порошенко исполнил мечту Януковича
11:53
В квартире на западе Москвы нашли бомбу
11:37
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
11:32
Звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга
11:27
Как в России отметили День славянской письменности и культуры
11:25
Крик о помощи Настасьи Самбурской
11:20
Почему Навальный скрывает зарубежный бизнес
11:11
Москвичам хотят запретить курить на улице
11:10
Кофе защищает от рака печени
10:56
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
10:30
Глава Пермского края встретился с местными бизнесменами
10:28
На Казанском направлении задерживаются поезда из-за ЧП с электричкой
10:23
Кошки с удаленными когтями чаще болеют
10:17
Новая идея Минфина грозит сокращением пенсии на треть
10:09
Сестра Фриске объявила о болезни после цирка с Шепелевым
09:45
Женщин научились спасать от последствий климакса
09:42
Соцсеть "ВКонтакте" объединит выпускников
09:06
Украинка из "Дома-2" покупает жилье в Москве
09:03
Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире
09:01
На севере Москвы пьяного 17-летнего юношу ранили ножом
09:00
Маликов из-за едкой критики решился на отчаянный шаг
08:52
Киев придумал новый способ насолить россиянам
08:45
Гузеева рассказала о свадьбе дочки и Познера
08:40
С подземной парковки на западе Москвы угнали Lexus за 6,6 млн
08:36
Маликов с женой повеселились на публике
08:31
В Красноярском крае застрелили главного редактора газеты
08:16
Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку
08:08
В Подмосковье легковушка влетела в фуру
07:55
Подольская выдвинула ультиматум Преснякову
23:16
Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой
22:01
Хирурги превратили кисть бразильца в боксерскую перчатку
22:00
В Китае от наводнения погибли семь человек
21:59
Цена на нефть может подскочить до $100
21:34
Мнение пластического хирурга о новой внешности Ляйсан Утяшевой
21:21
Арестован пятый фигурант дела о взрыве в Манчестере
21:14
Биотуалеты устроили гонки на Манежной площади (видео)
21:08
Впечатляющие виды строительства Крымского моста
21:04
Экстремал разбился в Подмосковье
21:00
Американцы пожаловались на "грубый" российский истребитель
20:57
Бесполезные лекарства от простуды
20:54
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
20:41
Страшные кадры падения металлической конструкции на детей в Перми
20:35
Легендарный советский певец борется с раком в США
20:21
Папа Римский смутил Меланью Трамп (видео)
20:20
В столице Индонезии произошло два взрыва
20:03
Назван любимый министр россиян
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
Общество

Интим назвали лекарством от ссор

Фото: GLOBAL LOOK press/ Gary Houlder
Специалисты установили, каким образом возлюбленные могут сократить количество ссор. Как выяснилось, для этого им необходимо чаще заниматься сексом.
прочитано 99 раз

Около двух третей российских женщин считают себя совершенно неконфликтными людьми, в то время как 17% из них легко заводятся даже из-за пустяков. При этом почти половина девушек считает себя инициаторами конфликтов со второй половинкой, сообщается в пресс-релизе "СЕКС.РФ".

ПО ТЕМЕ

Какие болезни лечит хороший секс

Порно делает мужчин неудачниками в постели

Как замужние женщины находят секс на стороне

 Секс и отношения

Сюжеты Секс и отношения

Примечательно, что, согласно результатам опроса, число ссор обратно пропорционально частоте секса у возлюбленных.  В частности, женщины, которые занимаются сексом более пяти раз в неделю, считают, что их практически невозможно вывести на конфликт.

психолог Галина Дмитриева считает, что женщина, которая довольна своей сексуальной жизнью, не будет заниматься выяснением отношений. "Она спокойна и рассудительна, ей не хочется ни к чему придираться и никого "пилить". А вот недостаток секса приводит к перепадам настроения и излишней агрессии, может даже развиться депрессия!" – заявила эксперт. "Мужчины, задумайтесь, если ваша "половинка" постоянно чем-то недовольна, может, ей просто не хватает секса?" – заключила она.

Добавим, что реже одного раза в месяц ругаются 39% женщин, а 27% опрошенных признались, что ссорятся со второй половинкой несколько раз в месяц. При этом раз в неделю спорят 17% пар, а несколько раз в неделю – 15%. У 2% женщин конфликт с мужчиной носит постоянный характер.

При этом 44% опрошенных готовы выслушать своего собеседника и вступить с ним в насыщенную аргументами полемику. В 19% случаев возлюбленные расходятся по разным углам, а в 15% случаев они начинают громко ругаться и бить посуду.

Примечательно, что как средство примирения секс используется реже всего – лишь у 2% опрошенных женщин, причем, как правило, именно в их парах отношения выясняются с помощью битья посуды. Из наиболее распространенных причин конфликта – бытовые проблемы (46%), ревность (29%) и финансы (7%).

Напомним, ранее эксперты выяснили, какие болезни можно вылечить с помощью секса. В частности, интимная близость помогает справиться с депрессией, головной болью, ожирением, пониженным иммунитетом и даже с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Автор: Константин Улюкаев25 мая 2017, 20:38

комментарии

Политика

Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
Порошенко исполнил мечту Януковича
Киев придумал новый способ насолить россиянам
Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку

Шоу-бизнес

Няня Малининых шокировала рассказом о зверских условиях работы
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)
Стеша Маликова отказалась от помощи отца

Проишествия

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

Lifestyle

Олег Басилашвили серьезно болен
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
Шоу-бизнес

Подольская выдвинула ультиматум Преснякову

Певец ради каприза жены готов мало спать
Шоу-бизнес

Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах

Выход в свет Александры Жулиной вызвал критику
Шоу-бизнес

Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)

Певица вывела в свет генерального советника президента
Общество

Интим назвали лекарством от ссор

17% женщин легко заводятся из-за пустяков

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире
Маликов с женой повеселились на публике
Папа обрадовал скорбную Меланью

Спорт

Гопак признали национальным видом спорта на Украине
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой

Регионы

Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru