Порно делает мужчин неудачниками в постели
Результаты исследования порнофильмов на здоровье мужчин были представлены на 112-й научной конференции Американской урологической ассоциации, сообщает Independent. Эксперты из Военно-морского медицинского центра Сан-Диего во главе с доктором Мэтью Кристманом пришли к выводу: чем чаще представители сильного пола проводят время на подобных ресурсах, тем меньше шансов, что их ждет успех с женщиной в спальне.
Специалисты наблюдали за 312 мужчинами в возрасте от 20 до 40 лет. У тех, кто смотрел порно три-пять раз в неделю, чаще возникали проблемы с эрекцией. Кроме того, 4% опрошенных признались, что вовсе заменили секс мастурбацией. Таким образом, просмотр фильмов для взрослых снижает у мужчин влечение к партнерше и ведет к фиаско в постели.
Ранее американские исследователи выяснили, что 30 лет назад молодежь занималась сексом гораздо чаще, и связано это с появлением интернета. Современные молодые люди больше времени проводят за компьютером, чем с представителями противоположного пола. С одной стороны, это снижает риск заражения венерическими заболеваниями, а с другой, делает людей безынициативными в плане личной жизни.
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