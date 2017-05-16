Порно делает мужчин неудачниками в постели

Американские ученые пришли к выводу, что увлечение порно отрицательно сказывается на сексуальном здоровье мужчин. Любители "ручных" развлечений страдают от эректильной дисфункции и сниженного влечения к партнерше.

Результаты исследования порнофильмов на здоровье мужчин были представлены на 112-й научной конференции Американской урологической ассоциации, сообщает Independent. Эксперты из Военно-морского медицинского центра Сан-Диего во главе с доктором Мэтью Кристманом пришли к выводу: чем чаще представители сильного пола проводят время на подобных ресурсах, тем меньше шансов, что их ждет успех с женщиной в спальне.

Специалисты наблюдали за 312 мужчинами в возрасте от 20 до 40 лет. У тех, кто смотрел порно три-пять раз в неделю, чаще возникали проблемы с эрекцией. Кроме того, 4% опрошенных признались, что вовсе заменили секс мастурбацией. Таким образом, просмотр фильмов для взрослых снижает у мужчин влечение к партнерше и ведет к фиаско в постели.

Ранее американские исследователи выяснили, что 30 лет назад молодежь занималась сексом гораздо чаще, и связано это с появлением интернета. Современные молодые люди больше времени проводят за компьютером, чем с представителями противоположного пола. С одной стороны, это снижает риск заражения венерическими заболеваниями, а с другой, делает людей безынициативными в плане личной жизни.