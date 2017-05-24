Киеву почудилась мировая популярность украинского языка

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об успехах в популяризации украинского языка. По его словам, мова якобы все больше востребована в мировом масштабе.

По словам главы украинского кабинета министров, украинцы "совершили интеллектуальный подвиг", освободившись от "притеснений" со стороны русского языка. "Сегодня украинский язык и культура снова становится модной, влиятельной, востребованной в мире", – сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о 75%-ной квоте вещания на украинском языке на общегосударственных телеканалах. Подобное решение он принял отчасти от обиды на "индустрию", которая ранее не прислушалась к его призывам.

При этом украинский лидер отметил, что при разработке закона был учтен "положительный опыт радио". По его словам, на уровне областных и местных каналов с русским и другими языками будет зафиксировано 40% эфира.





Решение о квотировании русского языка было крайне отрицательно встречено экспертным сообществом. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что подписание подобного законопроекта не соответствует общемировому тренду, так как 45% государств придерживаются полилингвистического принципа в языковой политике. "Попытки привязать все "украинское" только к этническому – это просто маркер популизма и нецивилизованности, который обрекает нашу страну и народ на изоляцию", – цитирует его ТАСС.

В свою очередь, политолог Александр Чаленко сравнил команду Петра Порошенко с "бешеными псами", которые бросаются на все русское. Он пояснил, что закон о повышении квоты украинского языка в телевещании приведет к разорению общегосударственных каналов. "Люди привыкли смотреть программы на русском. А теперь они включат в Интернете российское ТВ или купят спутниковые тарелки. И горя знать не будут!" – считает он.

Стоит отметить, что нынешние украинские власти начали наступление на русский язык сразу после государственного переворота в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики. Нормативно-правовой акт предусматривал возможность официального двуязычия в 13 из 27 регионах страны, где в повседневной жизни преобладает русский язык.

Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

