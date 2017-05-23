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Общество

Украинское телевидение наплевало на Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он подпишет закон о 75%-ной квоте вещания на украинском языке на общегосударственных телеканалах. Подобное решение он принял отчасти от обиды на "индустрию", которая ранее не прислушалась к его призывам.
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Глава государства на своей странице в социальной сети Facebook написал, что он "неоднократно" обращал внимание телевещателей на чрезмерно низкую долю контента на украинском языке. "На некоторых (каналах. – Прим. Ред.) – на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?!" – отметил возмущенный Порошенко.

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"Призывал индустрию самостоятельно решить эту проблему – не услышали. Что же, все урегулирует закон", – подчеркнул президент. "Итак, украинскому языку на украинском ТВ – быть! PS: Все поняли, что закон подпишу?" – заключил он.

При этом Петр Порошенко отметил, что при разработке закона был учтен "положительный опыт радио". По его словам, на уровне областных и местных каналов с русским и другими языками будет зафиксировано 40% эфира.

В то же время директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что подписание подобного законопроекта не соответствует общемировому тренду, так как 45% государств придерживаются полилингвистического принципа в языковой политике. "Попытки привязать все "украинское" только к этническому – это просто маркер популизма и нецивилизованности, который обрекает нашу страну и народ на изоляцию", – цитирует его ТАСС.

Украинский политолог Николай Спиридонов отметил, что обострение языкового вопроса является "предвестником выборов". Он считает, что искусственная поддержка украинского контента "отталкивает людей" и не способствует "консолидации общества".

Между тем заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая заявила, что фактически указ Порошенко вводит насильственный запрет на русскую речь в телевещании.

"Типун на язык станет общенациональным заболеванием, если этот майданный бред будет подписан президентом", – цитирует ее через пресс-службу РИА Новости.

Тем временем политолог Александр Чаленко сравнил команду Петра Порошенко с "бешеными псами", которые бросаются на все русское. Он пояснил, что закон о повышении квоты украинского языка в телевещании приведет к разорению общегосударственных каналов. "Люди привыкли смотреть программы на русском. А теперь они включат в Интернете российское ТВ или купят спутниковые тарелки. И горя знать не будут!" – считает он. 

В то же время эксперт отметил, что в украинском законодательстве есть пути обхода квоты на вещание на украинском языке. По его словам, руководство телеканалов может наложить субтитры на "мове" поверх российского контента, передает "Комсомольская Правда".

Добавим, что украинская партия "Оппозиционный блок" внесла в Верховную раду предложение о полной отмене закона на языковую квоту в телерадиоэфире. Депутат фракции Юрий Павленко пояснил, что этот указ был "принят с грубым нарушением регламента Верховной рады и может быть отменен как решением парламента, так и в судебном порядке".

Автор: Константин Улюкаев23 мая 2017, 17:43

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