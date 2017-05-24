Посол-папуас пришел на саммит ООН без трусов
"Пишут, что на фото – посол Новой Гвинеи в ООН. Не уверен. Хотя официальный костюм, очевидно,
удобный", – написал в своем Instagram
российский телеведущий, журналист Владимир Соловьев. Комментаторы тут же
поддержали его в остроумии.
Вид туземца вызвал у пользователей не возмущение, а улыбку. "Зато нигде ничто не трет", "Третий день как с пальмы слез". Л. Филатов", "Какой уравновешенный мужчина! Спокойный, сосредоточенный, без комплексов и с чувством собственного достоинства", "Ну сидит себе и сидит... а нам все не то: то костюмчик мал, то резинка от трусов жмет. Главное – умиротворение", – пишут пользователи.
За несколько часов запись лайкнули более 11,5 тысячи человек. Один из комментаторов в шутку предположил, что на фото – не посол, а журналист. Рассмешило людей и то, что на практически голом мужчине надет бейджик.
Некоторые предположили, что снимок – постановочный. Нашлись и те, кто одобрил внешний вид туземца. "Это яркий приверженец традиций, культуры и нравов своего народа", – отметил один из пользователей.
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