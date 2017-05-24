Посол-папуас пришел на саммит ООН без трусов

Сеть взбудоражило фото, предположительно, посла Папуа Новой Гвинеи, на котором он запечатлен без трусов на официальном мероприятии в Нью-Йорке. В таком виде дипломат появился на саммите ООН.

"Пишут, что на фото – посол Новой Гвинеи в ООН. Не уверен. Хотя официальный костюм, очевидно, удобный", – написал в своем Instagram российский телеведущий, журналист Владимир Соловьев. Комментаторы тут же поддержали его в остроумии.



Вид туземца вызвал у пользователей не возмущение, а улыбку. "Зато нигде ничто не трет", "Третий день как с пальмы слез". Л. Филатов", "Какой уравновешенный мужчина! Спокойный, сосредоточенный, без комплексов и с чувством собственного достоинства", "Ну сидит себе и сидит... а нам все не то: то костюмчик мал, то резинка от трусов жмет. Главное – умиротворение", – пишут пользователи.

Пишут , что на фото посол Новой Гвинеи в ООН. Не уверен. Хотя, официальный костюм , очевидно, удобный �� Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Май 23 2017 в 8:35 PDT

За несколько часов запись лайкнули более 11,5 тысячи человек. Один из комментаторов в шутку предположил, что на фото – не посол, а журналист. Рассмешило людей и то, что на практически голом мужчине надет бейджик.

Некоторые предположили, что снимок – постановочный. Нашлись и те, кто одобрил внешний вид туземца. "Это яркий приверженец традиций, культуры и нравов своего народа", – отметил один из пользователей.