Борис Джонсон в нелепых семейниках покорил британцев

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вновь стал звездой таблоидов. Внимание папарацци привлек наряд, в котором он совершал утреннюю пробежку по зимнему Лондону.

Побегать Борис Джонсон решил в синей майке, бежевом кардигане и красных шортах в цветочек, которые больше напоминали семейные трусы. "Элегантный" образ министра дополняли огромные наушники и красная вязаная шапочка.

"Судя по потрясающему наряду Бориса Джонсона, его не волнует ни одна из существующих проблем спортивной одежды", – иронизирует The Thelegraph. Журналисты обратили внимание не только на нелепый наряд чиновника, но и на его далеко не идеальную фигуру.

Boris Johnson cuts a dash in eye-catching running clothes https://t.co/BEUtCp2CBV — The Telegraph (@Telegraph) 21 февраля 2017 г.

Британский министр иностранных дел часто становится объектом для шуток. Например, интернет-пользователи поглумились над его речью после референдума в Великобритании. "Тупой британский блондин занимается сексом сразу с 15 миллионами людей", – подписал ролик автор.

А совсем недавно Джонсон получил микрофоном по лицу. Во время брифинга по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза съемочная группа австрийского телеканала ORF случайно ударила дипломата. Впрочем, тот не растерялся и даже попытался пошутить.