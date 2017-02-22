Милонов отреагировал на трусы Джонсона

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо.

Милонов отметил, что в России такое даже невозможно представить. Он считает поведение британского чиновника нелепым.

"Если то, что Борис Джонсон бегает в трусах, – это какой-то нелепый шаг, тогда это самое адекватное из всего, что он делает, потому что, когда он открывает рот, то трусы с шапкой просто меркнут", – цитирует Милонова НСН. "Пусть лучше бегает в трусах, чем пытается осуществить подчас недальновидную русофобскую политику", – заявил депутат.

По мнению Милонова, пробежкой в семейных трусах Джонсон демонстрирует способность к самоиронии. Его манеры чиновник назвал смешными. "Мы думали, он вообще биоробот, а он может с утреца бегать, у него есть смешные манеры. Значит, он может что-то анализировать или имеет какую-то самоиронию", – отметил Милонов.

Напомним, горожане заметили 52-летнего британского политика на улице в необычном виде ранним утром. Высокопоставленного чиновника засняли бегающим недалеко от своей квартиры, в Сент-Джеймс Парке в забавных красно-белых гавайских шортах, похожих на семейные трусы и нелепой красной шапке.

Boris Johnson sports bizarre Hawaiian shorts, polo neck and headwear ensemble on run https://t.co/Ougyxwst7F pic.twitter.com/esnHQEJxvi — Natasha Clark (@NatashaC) 21 февраля 2017 г.

На пробежке Джонсон слушал музыку – на нем были большие синие наушники. Увидев, что его снимают журналисты, министр вовсе не расстроился и не смутился. Поняв, что его узнали, Джонсон широко улыбнулся папарацци.

Примечательно, что в декабре 2016 года Борис Джонсон раскритиковал кожаные штаны, в которых премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступала перед журналистами во время рождественской вечеринки. Он заявил, что брюки были похожи на ледерхозе, которые являются атрибутом национальной баварской одежды.