Организаторов "групп смерти" посадят надолго

Пакет законопроектов, направленных на предотвращение детских самоубийств, прошел второе чтение в Госдуме. Депутаты единогласно поддержали ужесточение наказания за склонение к суициду.

Принятые поправки уточняют некоторые пункты действующей статьи Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства". Это преступление переводится из категории средней тяжести в разряд тяжких.

За доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства можно угодить за решетку на срок до шести лет. Если же жертвой преступления стал несовершеннолетний, беспомощное лицо, беременная женщина, то срок увеличивается до восьми лет. Также отягчающим обстоятельством станет нарушение этого закона в отношении двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в публичном выступлении, в СМИ и интернете.

Особое внимание депутаты уделили новым статьям УК – "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства". Они касаются лиц, непосредственно склоняющих и содействующих совершению самоубийства. В эту категорию попадают, к примеру, администраторы "групп смерти", сайтов с суицидальной тематикой, различных сообществ, деятельность которых направлена на побуждение к суициду.

Организаторам подобных детских "развлечений" грозит лишение свободы на срок до шести лет. В то же время их могут освободить от уголовной ответственности, если они прекратят свою деятельность и будут активно сотрудничать со следствием. Отслеживать появление в Сети ресурсов с информацией о способах самоубийства и призывами к суициду поручено Роскомнадзору.

Не обошли вниманием авторы законопроекта и ставшие популярными у подростков опасные занятия – такие как руфинг (проникновение на крыши высоких зданий и сооружений) и зацепинг (проезд снаружи транспортных средств). В третьем чтении законопроект рассмотрят 26 мая.