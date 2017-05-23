Гидрометцентр перечислил плюсы майских морозов

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о положительных аспектах майских заморозков, имевших место в этом году. По его словам, холодный и влажный месяц является одним из предвестников хорошего урожая зерновых.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в большинстве земледельческих районов азиатской части России ожидаются "преимущественно удовлетворительные" условия для проведения посевных работ, появления всходов, роста и развития яровых и озимых зерновых культур. Как отметил глава учреждения, холод в мае немного замедлил темпы сева в Поволжье.

На юге европейской части страны сев идет без задержек. При этом Вильфанд обратился к народной мудрости, процитировав примету: "Май холодный – год хлебородный". "При холодном мае земля насыщается влагой, нет засухи, и это действительно так: при холодном мае обычно хороший урожай", – цитирует главу Гидрометцентра РИА Новости.

Однако не для всех сельхозкультур полезны майские заморозки. В частности, чересчур теплолюбивыми являются косточковые. По словам Вильфанда, холода негативно скажутся на урожае слив, алычи, персиков и абрикосов на юге Краснодарского края и в Адыгее.

При этом проведенный агрометеорологами анализ показал, что заморозки не повредили озимые. По словам главы Гидрометцентра, когда наступило похолодание, сильного роста озимых еще не было, поэтому нет и повреждений.

Напомним, ранее неутешительный для жителей и гостей столицы прогноз погоды на конец мая дал ведущий сотрудник погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что 27, 28 мая очередной ныряющий циклонический вихрь сформирует ультраполярное (северо-восточное) вторжение холода. "В ночь на субботу и воскресенье ливни местами могут переходить в заряды мокрого снега, а столбики термометров рухнут до 0…+5 градусов", – заявил метеоролог.