Гидрометцентр перечислил плюсы майских морозов
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в большинстве земледельческих районов азиатской части России ожидаются "преимущественно удовлетворительные" условия для проведения посевных работ, появления всходов, роста и развития яровых и озимых зерновых культур. Как отметил глава учреждения, холод в мае немного замедлил темпы сева в Поволжье.
На юге европейской части страны сев идет без задержек. При этом Вильфанд обратился к народной мудрости, процитировав примету: "Май холодный – год хлебородный". "При холодном мае земля насыщается влагой, нет засухи, и это действительно так: при холодном мае обычно хороший урожай", – цитирует главу Гидрометцентра РИА Новости.
Однако не для всех сельхозкультур полезны майские заморозки. В частности, чересчур теплолюбивыми являются косточковые. По словам Вильфанда, холода негативно скажутся на урожае слив, алычи, персиков и абрикосов на юге Краснодарского края и в Адыгее.
При этом проведенный агрометеорологами анализ показал, что заморозки не повредили озимые. По словам главы Гидрометцентра, когда наступило похолодание, сильного роста озимых еще не было, поэтому нет и повреждений.
#Гидрометцентр Объявлен "желтый" уровень опасности: ночью в Москве и #Подмосковье ожидаются слабые заморозки https://t.co/XHmwCt9QBO #погода pic.twitter.com/Q2WQx1o4uC— Московская правда (@Mos_pravda) 22 мая 2017 г.
Напомним, ранее неутешительный для жителей и гостей столицы прогноз погоды на конец мая дал ведущий сотрудник погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что 27, 28 мая очередной ныряющий циклонический вихрь сформирует ультраполярное (северо-восточное) вторжение холода. "В ночь на субботу и воскресенье ливни местами могут переходить в заряды мокрого снега, а столбики термометров рухнут до 0…+5 градусов", – заявил метеоролог.
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