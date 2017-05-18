Москвичам пообещали новое похолодание

Синоптики пообещали жителям столицы, что погода в ближайшее время будет изменчивой. В частности, по их прогнозам, 23 мая температура воздуха вновь опустится до нулевой отметки.

По данным Гидрометцентра, в пятницу небольшие осадки возможны лишь на юге Подмосковной области, передает РИА Новости. "Ночью +6...+8 градусов в Москве и +3...+8 в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет +20...+22 градуса в мегаполисе и +18...+23 градуса в регионе", – прогнозируют синоптики.

При этом, по словам метеорологов, в выходные погода начнет меняться – синоптики прогнозируют теплую субботу 27 мая, днем до +25 градусов, и прохладное дождливое воскресенье 28 мая, столбик термометра поднимется не выше +18 градусов. "С приближением фронтальной зоны местами пройдет небольшой дождь. Днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой", – рассказали в Гидрометцентре.

К началу следующей недели столбик термометра даже после полуночи останется в плюсовом диапазоне. Днем 22 мая температура воздуха опустится до +13...+18 градусов, ночью – до +2...+7 градусов. Однако ночью следующего дня, 23 мая, на улице будет около 0...+5 градусов, зато днем потеплеет до +15...+20 градусов.

Обожаю этот стиль, когда особо нет учебы, дел, - погода отстойнейшая.

Сейчас завал - погода прекраснейшая. — SHARAPOVA BROADCASTS (@MaryaSharapova) 15 мая 2017 г.

Тем не менее, синоптики предупреждают, что пришедшее в столицу потепление будет кратковременным. "В пятницу также будет сухо, лишь днем кое-где на юге области пройдет небольшой дождь. Ночью +6...+8 градусов в Москве и +3...+8 в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет +20...+22 градуса в мегаполисе и +18...+23 градуса в регионе", – сообщается в Гидрометцентре.

Наконец погода, когда можно увидеть девушку в сарафане, а рядом в пальто. Та, которая в пальто, наверно дома не ночевала — Тётя Ира (@tyotya_ira) 18 мая 2017 г.

Между тем эксперты подтвердили, что май 2017 года стал самым холодным с начала XXI века. По данным синоптиков, 17 мая среднесуточная температура отстала от нормы на 6,1 градуса. "Средняя температура за 17 прошедших дней составляет плюс 8,5 градусов", – сообщает "Метеоновости". "Последний раз такая низкая температура месяца отмечалась в мае в 1980 году. Можно сделать вывод, что на сегодняшний день подобных холодов в последнем месяце весны не отмечалось 36 лет", – заключили специалисты.

На самом деле погода просто дает дополнительное время девочкам, которые еще не привели свое тело в порядок к лету — Danil. (@dpushkin322) 18 мая 2017 г.

Напомним, по другим данным, 18 мая 2017 года станет переломным днем для погоды в столице. Центр "Фобос" прогнозирует, что в ближайшее время "в Москве будет преобладать солнечная и уже вполне комфортная погода, обойдется без существенных осадков", а дневная температура воздуха повысится до +19 градусов.