Москвичей призвали готовиться к снегопадам в конце мая

Неутешительный для жителей и гостей столицы прогноз погоды на конец мая дал ведущий сотрудник погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. "27, 28 мая – то есть в последние майские выходные очередной ныряющий циклонический вихрь сформирует ультраполярное (северо-восточное) вторжение холода – в ночь на субботу и воскресенье ливни местами могут переходить в заряды мокрого снега, а столбики термометров рухнут до 0…+5 градусов", – цитирует "Вечерняя Москва" предварительный прогноз метеоролога. "Дай Бог, чтобы мой прогноз не сбылся", – заметил он. Это лишь предварительные данные, которые в будущем могут быть скорректированы, предупредил специалист.