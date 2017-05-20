Москвичей ждут последние заморозки

Синоптики предупреждают, что после краткосрочного улучшения погоды москвичам и гостям столицы следует готовиться к очередным заморозкам. "В воскресенье, 21 мая в московском регионе будут последние, я надеюсь, заморозки – ранним утром с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник температура может опуститься до 2-4 градусов, возможно даже ее падение до 0. Кроме того, в воскресенье ожидается дождь", – цитирует "Вечерняя Москва" дежурного синоптика центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.