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Общество

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех

Владимир Соловьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Российский телеведущий Владимир Соловьев был замечен в Нью-Йорке. Журналиста, который в своем ток-шоу на телеканале "Россия 1" часто критикует западные страны и политиков, высмеяли в Сети.
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На новость о визите телеведущего в Нью-Йорк, который запечатлел один из пользователей Сети, оперативно отреагировал российский поисковик авиабилетов Aviasales. "В тыл воображаемого противника всего от 12 028 рублей из Москвы! Наполни баллон воздухом Центрального парка!" – гласит рекламный слоган компании, размещенный в Twitter.

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Саркастический пост подхватили пользователи Сети. "Двойной агент что ли?))", "Ах вы, шалуны! Обожаю того чувака, который занимается у вас СММ))", – комментируют читатели.

При этом на странице Соловьева в Twitter появилась ироничная запись следующего содержания. "Благодаря соцсетям я узнал, что у меня гражданство США и Израиля, у моих детей – эстонское и все они живут в Англии", – пишет телеведущий.

Владимир Соловьев все-таки рассказал, что делает в Нью-Йорке. "Я и сейчас в США. У меня здесь встреча с очень серьезными гражданами. Мало того, я нередко бываю за границей. Я часто посещаю Лондон, Вену, Милан, встречаюсь с важными людьми в разных частях света. Это часть профессии журналиста", – цитирует телеведущего ИА "Политика сегодня".

Как писали Dni.ru, ранее Владимир Соловьев рассказал, что кибермошенники похитили с его банковского счета 800 тысяч рублей. При этом журналист считает инцидент "пустяковой историей".

Напомним, телеведущий заявил, что он обнаружил факт списания денег еще 17 апреля. Тем не менее он не смог оперативно подсчитать сумму ущерба, так как редко пользуется банковской карточкой, с которой были похищены деньги.

Автор: Людмила Фоканова2 мая 2017, 18:54

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