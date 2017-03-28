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Общество

Ведущий Соловьев высмеял Саакашвили

Владимир Соловьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Журналист Владимир Соловьев посмеялся над желанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стать телеведущим. Он пошутил, что зарплату в его передаче будут выдавать галстуками.
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Владимир Соловьев задумался, на каком языке будет выходить передача бывшего президента Грузии, передает "НСН". "Главным ценителем безупречной дикции Саакашвили является, конечно, Аваков (глава МВД Украины. – Прим. ред.). А главный человек, который может оценить стиль в одежде Саакашвили – это Климкин (руководитель МИД Украины. – Прим. ред.)", – считает телеведущий.

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Также журналист вспомнил нелепый стиль Михаила Саакашвили. Он отметил, что Павел Климкин – "единственный человек в мире, одевающийся еще хуже", чем бывший губернатор Одесской области.

Телеведущий также пошутил о манере экс-президента Грузии "есть галстуки". "По крайней мере, это будет единственное ток-шоу, где ведущим платят галстуками. Имиджем и питаются. Я рад за Саакашвили", – заключил Владимир Соловьев.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что он стал ведущим ток-шоу "Другая Украина" на телеканале ZIK. Примечательно, что на фотографиях, прикрепленных к посту бывшего президента, он стоит рядом со зданием, похожим на собачью будку.

Саакашвили отметил, что первый выпуск программы получился "очень острым". "Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал", – написал он в соцсети.

Напомним, Михаил Саакашвили 25 марта заявил, что досрочные выборы на Украине могут пройти уже в 2017 году. "При том, что у нас нулевой рост экономики в этом году, у власти нет запаса прочности, есть много других неблагоприятных международных факторов. Я думаю, что в Украине события будут развиваться крайне быстро и в этом году", – цитирует его агентство "Интерфакс".

Автор: Константин Улюкаев28 марта 2017, 17:38

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