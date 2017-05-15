Россиян предупредили о грозах и заморзках
В Курской области было объявлено штормовое предупреждение, передает РИА Новости. По данным ведомства, утром 16 мая 2017 года "ожидаются заморозки до одного градуса, представляющие опасность для ранних яровых культур".
Вместе с тем спасатели уточняют, что в ряде регионов возможны грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Помимо Курской области, под влияние непогоды также попадут Белгородская и Орловская области.
Между тем в Ярославском гидрометеоцентре сообщили, что в регионе ожидаются сильные ливни. Синоптики предположили, что выпадение осадков возможно уже сегодня, 15 мая, и закончиться дождь может лишь к концу следующего дня, 16 мая.
В региональном управлении МЧС уже сообщили о возможных чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть из-за ливней. Сотрудники ведомства допускают возникновение происшествий, "связанных с обрывом (перехлестом, повреждением) ЛЭП, линий связи, затруднением при проведении АВР, затруднения в работе городского общественного транспорта, увеличением ДТП, подтоплением низменных участков автомобильных дорог".
Не люблю май только за то, что за окном тебя дразнит погода и ты мог бы весь день играть в снежки, но должен сидеть на парах— лингвист-таксист (@lingvisttaksist) 11 мая 2017 г.
Напомним, ранее эксперт Лиги здоровья нации Галина Холмогорова заявила, что подобные резкие колебания в погоде негативно сказываются на самочувствии метеозависимых граждан. "Если киснуть и все время плакать… все болячки придут. А если говорить, что все-таки солнце стало больше светить, утром мы просыпаемся, когда уже светло, вечером можем дольше погулять, тогда и капризы погоды не страшны", – добавила она.
Женщина работала в ведомстве с 2002 по 2005 годы
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