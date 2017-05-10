Синоптики раскрыли загадку майских морозов

Метеорологи назвали причину аномальных холодов, которые накрыли столицу в майские праздники. По словам специалистов, низкие температурные значения 8 и 9 мая никак не связаны с глобальным потеплением.

"Каким бы большим городом ни была наша столица, город Москва, связывать низкие температуры накануне с глобальным потеплением или глобальным похолоданием не нужно, это за пределами науки", – цитирует "Интерфакс" директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



Синоптик подчеркнул, что аномально холодная погода в День Победы связана с влиянием южного циклона и затоком очень холодных воздушных масс с севера. Вильфанд также пояснил, что дожди и снег, от которых страдали москвичи во время майских каникул, также объясняются очень просто.

Дело в том, что через территорию Центрального федерального округа проходит фронтальный раздел – зона столкновения теплых и холодных воздушных потоков. Именно в местах таких пересечений часто проходят сильные осадки.

"Все очень переживают в связи с холодом, и метеорологам тоже некомфортно. Мы ничего не можем здесь поделать, предотвратить не можем, но зато можем это предсказать", – сказал Вильфанд.



Напомним, 8 и 9 мая столичный регион накрыла аномально холодная погода. 8 мая практически весь день шел дождь с мокрым снегом. Столбик термометра не поднимался выше 4 градусов тепла.

9 мая, в День Победы, сохранялась холодная, дождливая погода. Температура воздуха колебалась от +3,6 до +4,6 градусов. Этот день синоптики назвали самым холодным за всю историю метеонаблюдений – с 1879 года.