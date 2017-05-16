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Гороскоп

Как погода влияет на представителей знаков зодиака

Фото: dni.ru
Все мы так или иначе зависим от погоды – либо на уровне метеозависимости и физических ощущений, либо на уровне нашего настроения и желания жить, двигаться и работать. Как разные зодиакальные знаки относятся к погоде, и как она им мешает или, наоборот, мотивирует?
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Овен

На первый взгляд, ни сильный ветер, ни потоп вам не помеха. Вы действительно тот человек, который запросто выдерживает все капризы погоды, и вы умеете противостоять климату, не предназначенному для слабаков. Плюс у вас под рукой готовое оправдание, чтобы объяснить внезапную головную боль. Тем не менее, солнечный ясный день всегда десятикратно увеличивает вашу энергию.

Телец

Вы любите медленно адаптироваться к сезону. Например, вы чувствуете, что весна началась только тогда, когда деревья уже в полном цвету. Лето вы ощущаете с приходом жары, а осень только с обильным листопадом. И, конечно же, зима для вас – это первый снег. Вы любите природу во всех ее проявлениях. В мае – аромат сирени, в июле – морскую соль на коже, в октябре – шуршание листьев под ногами. Вы наслаждаетесь любой погодой, при условии, что одеты соответствующе, и вам максимально комфортно.

Близнецы

В хорошую погоду ваш оптимизм повышается в разы. Вы любите теплые весенние или летние вечера, когда на улицах много людей и много возможностей для общения и тусовок. А вот плохая и холодная погода всегда ассоциируется у вас с неудобством тяжелой одежды, мокрой обувью или необходимостью носить с собой зонтик. С другой стороны, вам нравится ветер, потому что это проявление вашей воздушной стихии.

Рак

Вы человек чувствительный, потому предпочитаете теплую, но нежаркую погоду. Вам нравится мечтать и греться на солнышке летом, конечно, при условии отсутствия палящих лучей. У зимы тоже есть своя прелесть, если вы можете провести ее в теплом пледе у камина, наблюдая за снегопадом через оконное стекло. А осень балует вас нежной меланхолией. Из-за влияния Луны представителей вашего знака можно назвать метеозависимыми. Вы становитесь сердитыми, когда дует северный ветер, подавленными в сильный дождь, и вы свертываетесь под одеялами, когда холод становится слишком ощутимым.

Лев

В идеале – погода должна смиренно склоняться перед вашими желаниями. Другими словами, вы бы хотели сами ею управлять. Во всех случаях вы явно предпочитаете летнее время: вам жизненно необходимо видеть солнце и наслаждаться теплом, а не претерпевать такие неудобства как плохое самочувствие или малоэстетичный осенний насморк.

Дева

Вас трудно поймать неподготовленным, так как вы досконально изучаете прогноз погоды. Даже когда снаружи светит солнце, вы первый человек, который знает, что вскоре вам понадобится зонтик. Вы даже исследуете прогнозы на грядущие сезоны, чтобы лучше предвидеть, как вам следует организовать себя в предстоящие месяцы. В любом случае, вы всегда лучше подготовлены к погодным условиям, чем другие люди.

Весы

Вам нравится умеренный климат. Вы, скорее всего, выбрали бы межсезонье с туманным небом и романтическим дождиком, чередующимся с проблесками солнца. Это было бы идеально для прогулок по городу, посещения музея, а затем перерыва на обед в уютном ресторане. Поскольку вы обеспокоены своей внешностью, то консультируетесь с прогнозами погоды по одной причине: как будете выглядеть, если идет дождь или дует ветер? Кстати, неопределенность климата – это ваш личный кошмар. Вы ненавидите страдать от солнечных ожогов или сухости воздуха. По правде говоря, вы предпочитаете избегать выходить на улицу, если погода вас нервирует.

Скорпион

Вы любите самые экстремальные климатические условия, находя восхитительными вспышки молний на небе, сопровождаемые громовыми ударами. Хотя и не признаете этого вслух, вы находите интересным явлением даже торнадо и ураганы. Зимой вам нравится слушать звук вьюги или бурного моря, бьющегося о скалы. Будучи философом, вы знаете, что циклы природы повторяются бесконечно. Если лава вулкана уничтожает лес, значит, позже деревья там вырастут еще более пышными.

Стрелец

С вашей страстью к далеким местам погода в мире для вас – не проблема. Вы точно знаете, когда в Индийском океане начинается летний и зимний муссоны и когда наступает засуха на американском Западе. Вы уверены, что в июле вы запросто можете покататься на лыжах в Андах или полюбоваться Северным сиянием за Полярным кругом в феврале. Одним словом, вы самый настоящий погодный гид, и вы очень хотите все попробовать и все знать. Тем не менее, ваш однозначный личный выбор – это тепло и солнце.

Козерог

Вы любите решать самые сложные задачи, и это относится и к погоде. Вы считаете, что человек должен быть дальновидным и стойко все переносить. В конце концов, ваша философия вполне правильна: плохая погода, как и время года, всегда заканчивается. Вы не особо приветствуете жару, отдавая предпочтение прохладе, а то и холоду – потому зимой вы чувствуете особую радость и прилив сил.

Водолей

Разговоры о текущей погоде для вас чрезвычайно банальны, поэтому вы никогда не слушаете прогнозы синоптиков. Легко можете выйти на улицу с коротким рукавом несмотря на холод, и даже проигнорировать предупреждения о шторме или урагане. Вы теоретик в том, что касается погодных условий и любите философствовать на тему глобальных климатических изменений, а не думать о том, что сейчас происходит за окном.

Рыбы

Вы настолько живете в своем мире, что зачастую понятия не имеете, какая погода, пока не выйдете на улицу. Если там идет дождь, вы быстро возвращаетесь за зонтиком, а то и вообще отменяете свой выход. Для отпуска или отдыха вы хотите приятную и теплую погоду, чтобы погреться под солнцем у воды, а для городского шопинга вы предпочитаете легкий туман. Нет, вы не капризны, а чувствительны и иногда немного ленивы, поэтому вы будете приспосабливаться к погоде с минимальными усилиями, при этом максимально защищая свой личный комфорт. И в конце концов, многие люди завидуют вашему столь разумному и спокойному подходу.

16 мая 2017, 18:38

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