Собаки оказались способны разговаривать с людьми

Каждый счастливый обладатель собаки хоть раз в жизни приходил к выводу, что способен понять ее эмоции также хорошо, как эмоции человека. Однако теперь этот факт подтвердили венгерские ученые.

К такому выводу доктор Тамас Фараго и его команда из Университета Этвеш Лоран пришли, проведя эксперимент с участием 40 добровольцев. Всем им было предложено прослушать аудиозаписи звуков, издаваемых 18 собаками.

На звуковых дорожках животные явно проявляли разные эмоции – рычали, скулили, лаяли и так далее. Испытуемым следовало определить, что именно переживала собака в каждом конкретном случае, сообщает The Guardian.

Оказалось, что большая часть эмоций (63%) была идентифицирована правильно. При этом, наиболее успешно людям удалось распознать рычание, которое собаки издавали в процессе игры. А вот злобный рык, с помощью которого псы охраняли еду или же угрожали незнакомцам, участники определяли менее точно.

В целом же, исследователи пришли к выводу, что люди умеют правильно понимать то, что "говорят" им собаки. Интересно, что у женщин эта способность оказалась более развита, чем у мужчин. "Известно, что представительницы слабого пола обладают более тонкой эмоциональной чувствительностью, и, вероятно, это качество и помогает им лучше понимать то, почему их питомец рычит", – пояснил Фараго.

Данное исследование – важный шаг на пути декодирования коммуникации собак. В частности, эта работа проливает свет на то, действительно ли мы способны понять своих домашних питомцев также хорошо, как они понимают нас.