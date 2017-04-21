Пьяные раки доказали пользу одиночества

Американские ученые провели любопытный эксперимент по влиянию алкоголя на поведение речных раков. Оказалось, что социально-активные, общительные членистоногие пьянеют в полтора раза быстрее, чем их собратья-одиночки.

Все мы знаем о том, как по-разному люди ведут себя, выпив спиртное. Оказалось, что реакция речных раков на алкоголь очень напоминает человеческую.

Ученые из Мэрилендского университета задались вопросом о том, как прошлый социальный опыт может влиять на поведение в состоянии опьянения, сообщает "Газета.Ру". Для этого они поместили раков в резервуары с разбавленным спиртом – от 0,1 до 1 моль на литр воды – и снимали их поведение на камеру.

Сначала животные вели себя агрессивно, перемещаясь по резервуару на выпрямленных ногах. По мере опьянения они утрачивали контроль над своими движениями и, в конце концов, просто упали на спину.

Чтобы дойти до пика опьянения ракам требовалось от 20 минут до двух часов – в зависимости от концентрации спирта в резервуарах. Но, что интересно, скорость воздействия алкоголя на животных напрямую зависела от их способности к социальным связям.

Так, тем ракам, которых до эксперимента неделю держали в одиночестве, требовалось почти в 1,5 раза больше времени, чтобы опьянеть, чем их собратьям, которые не были лишены компании. Ученые предположили, что алкоголь оказывает большое влияние на выработку гамма-аминомасляной кислоты, важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы.

Исследователи планируют в дальнейшем доказать, что реакция на спиртное у раков очень сходна с человеческой. В дальнейшем это может помочь в разработке эффективных методов борьбы с алкоголизмом.