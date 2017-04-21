Пьяные раки доказали пользу одиночества
Все мы знаем о том, как по-разному люди ведут себя, выпив спиртное. Оказалось, что реакция речных раков на алкоголь очень напоминает человеческую.
Ученые из Мэрилендского университета задались вопросом о том, как прошлый социальный опыт может влиять на поведение в состоянии опьянения, сообщает "Газета.Ру". Для этого они поместили раков в резервуары с разбавленным спиртом – от 0,1 до 1 моль на литр воды – и снимали их поведение на камеру.
Сначала животные вели себя агрессивно, перемещаясь по резервуару на выпрямленных ногах. По мере опьянения они утрачивали контроль над своими движениями и, в конце концов, просто упали на спину.
Чтобы дойти до пика опьянения ракам требовалось от 20 минут до двух часов – в зависимости от концентрации спирта в резервуарах. Но, что интересно, скорость воздействия алкоголя на животных напрямую зависела от их способности к социальным связям.
Так, тем ракам, которых до эксперимента неделю держали в одиночестве, требовалось почти в 1,5 раза больше времени, чтобы опьянеть, чем их собратьям, которые не были лишены компании. Ученые предположили, что алкоголь оказывает большое влияние на выработку гамма-аминомасляной кислоты, важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы.
Исследователи планируют в дальнейшем доказать, что реакция на спиртное у раков очень сходна с человеческой. В дальнейшем это может помочь в разработке эффективных методов борьбы с алкоголизмом.
Новая фотография ведущей "Дома-2" вызвала недоумение у фанатов
Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова произвел настоящий фурор
Она считает, что фигурист никого не обязан обучать бесплатно
Левый глаз "Мисс Романья-2007" до сих пор забинтован