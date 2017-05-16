Найдена связь между спермой и агрессией

Британские ученые обнаружили одну интересную особенность полового поведения у животных. Изучая повадки мушек-дрозофил, они обнаружили особую "материнскую агрессию", которую самки проявляют по отношению к соперницам.

Группа ученых из Оксфордского университета под руководством Элеанор Бат решила выяснить, какими инстинктами руководствуются насекомые в процессе спаривания для того, чтобы успешно продолжить род. Оказалось, что мушкам-дрозофилам, совсем как людям, не чужда ревность.

Наблюдая за насекомыми в процессе спаривания, ученые заметили, что самки ведут себя крайне агрессивно по отношению к соперницам после успешного оплодотворения. Теперь же ученые решили выяснить, что именно запускает этот инстинкт – тело оплодотворенной самки или же сперма самца.

Чтобы проверить это, биологи вырастили новое поколение мушек с определенной мутацией генов. Так, у некоторых из них был поврежден механизм производства спермы, семенной жидкости или яйцеклеток.

В ходе эксперимента выяснилось, что даже бесплодные дрозофилы проявляют агрессию после спаривания. Оказалось, что этот инстинкт запускается спермой самца и содержащимися в ней белками, сообщает Nature.

Теперь ученым предстоит выяснить, как именно агрессия самок по отношению к соперницам связана с защитой своего потомства. Биологи считают, что пролив свет на эти механизмы, они смогут, в конечном итоге, понять, как материнство влияет на психику представительниц слабого пола и какие нарушения могут возникать в этой программе.