Самки стрекоз нашли необычный способ избегать спаривания

Ученые выяснили, как самки стрекоз избегают нежелательного секса. По мнению специалистов, при виде самца насекомые женского пола притворяются мертвыми.

Швейцарские ученые пришли к выводу, что на такую хитрость идут оплодотворенные самки стрекоз, передает URA.RU. Так они избегают секса с остальными самцами. Через несколько секунд после того как мужская особь улетает от якобы мертвой самки, она "оживает" и отправляется к своей кладке, передает Newsweek.

"Притворная смерть – одно из редчайших действий в природе, но ему уделено малое внимание в экологии поведения животных", – говорится в исследовании. "Интересно узнать, действительно ли это встречается так редко, или же это связано с недостатком исследований и сложностью в обнаружении такого поведения", – сообщают ученые.

Отметим, что люди также часто притворяются, чтобы избежать секса или, наоборот, чтобы добиться его. Например, глава американской компании по уборке собачьих экскрементов Кристофер Диори использовал поддельные документы спецагента, чтобы соблазнять женщин. Позднее стражи порядка задержали мужчину с поличным при проверке документов.

Иногда человек идет на подобную хитрость из еще более меркантильных побуждений. В мае 2016 года пожилой москвич заявил, что его ограбила игрушка. "Приехавшие на Алма-Атинскую улицу правоохранители застали на месте хозяина квартиры Юрия. Мужчина заявил, что карлик долгое время притворялся куклой, а позже выкрал из шкафа 132 тысячи рублей", – рассказал источник в правоохранительных органах.