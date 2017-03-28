Установлено истинное отношение кошек к людям

Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию.

Новое исследование особенностей поведения кошек провели американские ученые из Государственного университета Орегона. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Behavioural Processes.

Для того чтобы выяснить истинные предпочтения пушистых питомцев, ученые провели эксперимент. Они отобрали 50 кошек – домашних и тех, которые жили в приютах. Наблюдая за животными в течение нескольких часов, специалисты последовательно лишали их каких-либо стимулов – контакта с человеком, игрушек или еды.

Оказалось, что для большинства кошек первостепенное значение имеет общение с людьми, а еда, как это ни странно, оказалась на втором месте. "Мы обнаружили, что 50% животных предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем даже в том случае, если у них был прямой выбор между общением с человеком и другими стимулами из остальных трех категорий", – отмечают авторы исследования.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что кошки любят человека и получают удовольствие от взаимодействия с ним даже в ущерб приему пищи. Другое дело, что свое хорошее отношение к хозяевам они не проявляют так же явно, как собаки, которые готовы сутками вилять хвостом и преданно заглядывать в глаза.