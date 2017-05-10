Замерзшим москвичам вернут горячие батареи

Непогода в столице привела к изменениям в работе инфраструктуры Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). В организации решили восстановить подачу тепла в городские дома.

"Московская объединенная энергетическая компания в связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступила к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы", – цитирует РИА Новости представителя организации. По данным МОЭК, отопление будет восстановлено 10 мая 2017 года.

Ранее в связи с низкой температурой воздуха городские власти решили перенести начало профилактического отключения горячей воды в жилых домах. "В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая", – заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 1 мая 2017 года МОЭК перевела столичные системы теплоснабжения на летний режим работы. Согласно решению правительства столицы, без тепла осталась 71 тысяча зданий, среди них – 33 тысячи жилых домов. Тогда такой шаг казался обоснованным, так как 30 апреля 2017 года столбик термометра показывал +24 градуса.

У природы нет плохой погоды...

Всякая погода благодать,

Но ВЕСНА С МОРОЗОМ, ВЕТРОМ, СНЕГОМ.....

Может откровенно задолбать. — Алексей Скородед (@Aleksmfg7462) 10 мая 2017 г.

Напомним, отключение отопления производится, когда температура воздуха на протяжении пяти дней подряд держится выше +8 градусов и имеет положительную динамику. Однако после перехода системы на летний режим работы в столицу пришли аномальные морозы.