Москвичам пообещали снег и ветер

Погода в столичном регионе 11 мая будет далека от стандартных для этого месяца показателей. Синоптики предупредили, что во второй половине дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер. Максимальная температура воздуха в городе составит +8.

"В четверг и пятницу (11-12 мая. – Прим. ред.) мы будем по-прежнему находиться в тыловой части циклона. Холодная погода, облачно с прояснениями, кратковременные осадки в виде дождя в темное время суток, местами с вкраплениями мокрого снега", – цитирует газета "Известия" ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

