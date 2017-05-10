Россияне страдают от аномальных морозов

Жители России жалуются в социальных сетях на аномально холодную для мая погоду. По мнению пользователей, она "бухая" или "сошла с ума".

Россияне публикуют в соцсетях фотографии заснеженных улиц с хештегами #погодачтотыделаешь и #погодаужас. В подписи к снимкам они, как правило, жалуются, что снег и морозы испортили им планы на майские праздники. "Приятно восьмого мая выйти на улицу и ощутить мокрый снег, ласкающий твое лицо", – написал в Twitter пользователь TOXICRAVE.

У природы нет плохой погоды...

Всякая погода благодать,

Но ВЕСНА С МОРОЗОМ, ВЕТРОМ, СНЕГОМ.....

Может откровенно задолбать. — Алексей Скородед (@Aleksmfg7462) 10 мая 2017 г.

Активно жалуются на погоду москвичи. Они уже подготовились к новому приходу зимы и достали теплую одежду. "Мне страшно выглянуть на улицу. Москва, у нас все нормально?" – интересуется Fallen Jesus.‏ "Москва жалуется на снег. Вы чо **** такие нежные? У нас уже не первый год в мае снег", – критически ответил жителям столицы Mitsuito‏.

"Такую холодную погоду принес восточно-европейский циклон, который прошел практически через Москву в направлении на северо-восток европейской территории. Холодным будет и начало короткой рабочей недели", – рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. "Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами – небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, дневная температура не превысит 6-8 градусов", – цитирует ее Первый канал.



О непогоде сообщили и в других городах страны. "А как это называется, когда снег, дождь, град, туман, цунами, торнадо, смерч, метеоритный дождь и солнце в один день? Аааааа, Калининград", - написала Vanessa. Добавим, что в этом городе было объявлено штормовое предупреждение.

Лол, 10 мая. Питер. Солнце. Снег. Обычная ситуация, ничего необычного. — Leonid (@LIGO_Leo) 10 мая 2017 г.

Похожие жалобы поступили из Санкт-Петербурга, там температура опускалась до -8 градусов. О плохой погоде сообщают жители Пскова, Сыктывкара, Набережных Челнов и Новосибирска, причем некоторые из них в своих постах выразили сожаление, что недавно все же убрали новогоднюю елку.

Отметим, что не щадит погода и соседние страны. В частности, жители Белоруссии сообщили, что в их квартирах начали отключать отопление, несмотря на холод и "традиционный майский снег".

В квартирах Минска начали отключать отопление



На следующей неделе, кстати, отличная погода: до -3°С и традиционный майский снег pic.twitter.com/bW3csdNluH — Чай з варэннем (@belteanews) 5 мая 2017 г.

Люблю я снег в начале мая pic.twitter.com/4xMefLLzJP — ℳorίαrty/ блэт эгэ17 (@Net_Phenomenon) 9 мая 2017 г.

Впрочем, нашлись и противники подобных публикаций. "Ваш ***** снег в историях (в социальных сетях. – Прим. ред.) ****** так же, как салют вчера. У меня что, окна нет, я не вижу, что происходит, или как это называется?" – возмущается один из пользователей Twitter.