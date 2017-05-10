Россияне страдают от аномальных морозов
Россияне публикуют в соцсетях фотографии заснеженных улиц с хештегами #погодачтотыделаешь и #погодаужас. В подписи к снимкам они, как правило, жалуются, что снег и морозы испортили им планы на майские праздники. "Приятно восьмого мая выйти на улицу и ощутить мокрый снег, ласкающий твое лицо", – написал в Twitter пользователь TOXICRAVE.
У природы нет плохой погоды...— Алексей Скородед (@Aleksmfg7462) 10 мая 2017 г.
Всякая погода благодать,
Но ВЕСНА С МОРОЗОМ, ВЕТРОМ, СНЕГОМ.....
Может откровенно задолбать.
Активно жалуются на погоду москвичи. Они уже подготовились к новому приходу зимы и достали теплую одежду. "Мне страшно выглянуть на улицу. Москва, у нас все нормально?" – интересуется Fallen Jesus. "Москва жалуется на снег. Вы чо **** такие нежные? У нас уже не первый год в мае снег", – критически ответил жителям столицы Mitsuito.
3 мая/4 мая— милая, но стерва���� (@bormotushechkaa) 4 мая 2017 г.
Погода, у тебя ПМС?�� pic.twitter.com/YzC3sa380I
"Такую холодную погоду принес восточно-европейский циклон, который прошел практически через Москву в направлении на северо-восток европейской территории. Холодным будет и начало короткой рабочей недели", – рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. "Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами – небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, дневная температура не превысит 6-8 градусов", – цитирует ее Первый канал.
Едем греться на юг Московской области или подальше, в направлении Тулы. В Мск невыносимо ������☔️❄️ #май #снег #едем ���� pic.twitter.com/kQabHdESHq— Vera (@Jeanne_29) 8 мая 2017 г.
О непогоде сообщили и в других городах страны. "А как это называется, когда снег, дождь, град, туман, цунами, торнадо, смерч, метеоритный дождь и солнце в один день? Аааааа, Калининград", - написала Vanessa. Добавим, что в этом городе было объявлено штормовое предупреждение.
Лол, 10 мая. Питер. Солнце. Снег. Обычная ситуация, ничего необычного.— Leonid (@LIGO_Leo) 10 мая 2017 г.
Похожие жалобы поступили из Санкт-Петербурга, там температура опускалась до -8 градусов. О плохой погоде сообщают жители Пскова, Сыктывкара, Набережных Челнов и Новосибирска, причем некоторые из них в своих постах выразили сожаление, что недавно все же убрали новогоднюю елку.
-Как твоё настроение?— Вивьена Эдельштейн (@annapaslavskaya) 9 мая 2017 г.
-Отлично, как может быть плохо, когда снег в мае?! #снежок #Калининград Чувство как будто в Нарнии! pic.twitter.com/TE3dmcb0Gx
Отметим, что не щадит погода и соседние страны. В частности, жители Белоруссии сообщили, что в их квартирах начали отключать отопление, несмотря на холод и "традиционный майский снег".
В квартирах Минска начали отключать отопление— Чай з варэннем (@belteanews) 5 мая 2017 г.
На следующей неделе, кстати, отличная погода: до -3°С и традиционный майский снег pic.twitter.com/bW3csdNluH
Люблю я снег в начале мая pic.twitter.com/4xMefLLzJP— ℳorίαrty/ блэт эгэ17 (@Net_Phenomenon) 9 мая 2017 г.
Впрочем, нашлись и противники подобных публикаций. "Ваш ***** снег в историях (в социальных сетях. – Прим. ред.) ****** так же, как салют вчера. У меня что, окна нет, я не вижу, что происходит, или как это называется?" – возмущается один из пользователей Twitter.
Главная сваха страны не винит себя в случившемся
Мехди Эбрагими-Вафа хочет восстановить справедливость ради памяти умерших коллег по шоу
Глава МИД России провел переговоры с президентом в США
Телеведущая сообщила поклонникам плохую новость